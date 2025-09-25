Песков рассказал о будущих встречах Путина в четверг

https://1prime.ru/20250925/peskov-862761200.html
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет марафон двусторонних международных встреч в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В течение дня президент проведет двусторонние встречи, они уже состоятся в Кремле. Будет целый марафон двусторонних встреч, бесед", - сказал Песков журналистам. -0-
Песков указал на открытость Путина для поиска мирных решений по Украине