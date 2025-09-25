https://1prime.ru/20250925/peskov-862761200.html

Песков рассказал о будущих встречах Путина в четверг

Президент России Владимир Путин в четверг проведет марафон двусторонних международных встреч в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 25.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет марафон двусторонних международных встреч в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "В течение дня президент проведет двусторонние встречи, они уже состоятся в Кремле. Будет целый марафон двусторонних встреч, бесед", - сказал Песков журналистам. -0-

