Песков рассказал о преимуществах российских технологий мирного атома

энергетика
россия
дмитрий песков
мирный атом
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российские технологии мирного атома суперконкурентны на мировой арене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сектор мирного атома в нашей стране высокотехнологичный, суперконкурентный на мировой арене, который выполняет целый ряд важных международных проектов и продолжает деятельность, конечно, внутри страны, повышая тем самым долю атомной генерации", - сказал Песков журналистам.
россия, дмитрий песков, мирный атом
Энергетика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, мирный атом
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российские технологии мирного атома суперконкурентны на мировой арене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сектор мирного атома в нашей стране высокотехнологичный, суперконкурентный на мировой арене, который выполняет целый ряд важных международных проектов и продолжает деятельность, конечно, внутри страны, повышая тем самым долю атомной генерации", - сказал Песков журналистам.
