Песков рассказал о преимуществах российских технологий мирного атома

2025-09-25T12:31+0300

энергетика

россия

дмитрий песков

мирный атом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24c644dc3878bf1ddd6a84e1856053d4.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российские технологии мирного атома суперконкурентны на мировой арене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сектор мирного атома в нашей стране высокотехнологичный, суперконкурентный на мировой арене, который выполняет целый ряд важных международных проектов и продолжает деятельность, конечно, внутри страны, повышая тем самым долю атомной генерации", - сказал Песков журналистам.

россия, дмитрий песков, мирный атом