Песков: США сохраняют политическую волю к мирному урегулированию на Украине
Песков: США сохраняют политическую волю к мирному урегулированию на Украине
2025-09-25T12:36+0300
2025-09-25T12:36+0300
политика
россия
вашингтон
дмитрий песков
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Вашингтон сохраняет политическую волю к мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине", - сказал Песков. ​
12:36 25.09.2025
 
Песков: США сохраняют политическую волю к мирному урегулированию на Украине

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Вашингтон сохраняет политическую волю к мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине", - сказал Песков. ​
