Песков: США сохраняют политическую волю к мирному урегулированию на Украине

2025-09-25T12:36+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Вашингтон сохраняет политическую волю к мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине", - сказал Песков.
