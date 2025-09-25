https://1prime.ru/20250925/platina-862760978.html

Стоимость платины обновила максимум июля 2014 года

Стоимость платины обновила максимум июля 2014 года

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Стоимость платины в четверг днем растет почти на 2,5%, показатель превысил отметку в 1 520 долларов за тройскую унцию впервые с июля 2014 года, следует из данных торгов. По состоянию на 12.15 мск цена октябрьского фьючерса на платину поднималась на 2,45% - до 1 520,3 доллара за тройскую унцию. Выше уровня в 1 520 долларов значение находится впервые с 10 июля 2014 года. С начала сентября стоимость платины выросла уже более чем на 10%, а с начала года - почти в 1,7 раза.

