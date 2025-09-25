https://1prime.ru/20250925/proekty-862786838.html
Минцифры сообщило о старте новой волны отбора особо значимых IT-проектов
Минцифры сообщило о старте новой волны отбора особо значимых IT-проектов - 25.09.2025, ПРАЙМ
Минцифры сообщило о старте новой волны отбора особо значимых IT-проектов
Минцифры РФ сообщило о старте новой волны отбора особо значимых проектов, направленных на замещение зарубежного ПО, - они могут получить гранты в размере от 100 | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T22:48+0300
2025-09-25T22:48+0300
2025-09-25T22:48+0300
технологии
бизнес
рф
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ сообщило о старте новой волны отбора особо значимых проектов, направленных на замещение зарубежного ПО, - они могут получить гранты в размере от 100 миллионов до 2 миллиардов рублей, а всего на поддержку таких проектов в этом году будет направлено 8,3 миллиарда рублей. "С 25 сентября стартовала новая волна отбора особо значимых проектов (ОЗП). Получить такой статус могут новые ИТ-проекты, направленные на замещение зарубежного софта. ОЗП получат государственный грант до 50% от своей стоимости. Грант в размере от 100 млн до 2 млрд рублей может получить заказчик проекта или консорциум. В 2025 году на поддержку проектов будет направлено 8,3 млрд рублей", - сообщило министерство в своем Telegram-канале. Заявки будут приниматься до 26 октября. Решение о поддержке будет вынесено до 15 декабря. Чтобы получить статус особо значимого, проект должен соответствовать ряду условий. Среди критериев - отсутствие зрелых отечественных аналогов на рынке, экспортный потенциал и потенциал тиражирования, соответствие приоритетным направлениям. Проект должен быть реализован в течение четырех лет. Исключительные права на решение после реализации остаются за разработчиком, уточнили в министерстве. Дополнительное преимущество получат проекты организаций ОПК и консорциумов, а также те, которые обеспечивают функционирование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Кроме них, преимуществом будут обладать проекты с использованием технологий искусственного интеллекта, комплексные платформенные решения, а также PLM-решения, системы автоматизированного проектирования композитов, оптики, фотоники. "Особо значимые проекты — это шаг к технологической независимости, усилению промышленности и созданию конкурентных отечественных продуктов. С 2022 года господдержку уже получили 49 проектов", - добавили в Минцифры.
https://1prime.ru/20250910/pravitelstvo-862048896.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_144:0:1855:1283_1920x0_80_0_0_47e592bcde9fbffd8dfe6d79a5cefbee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, рф, минцифры
Технологии, Бизнес, РФ, Минцифры
Минцифры сообщило о старте новой волны отбора особо значимых IT-проектов
Минцифры объявило о запуске новой волны отбора особо значимых IT-проектов
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ сообщило о старте новой волны отбора особо значимых проектов, направленных на замещение зарубежного ПО, - они могут получить гранты в размере от 100 миллионов до 2 миллиардов рублей, а всего на поддержку таких проектов в этом году будет направлено 8,3 миллиарда рублей.
"С 25 сентября стартовала новая волна отбора особо значимых проектов (ОЗП). Получить такой статус могут новые ИТ-проекты, направленные на замещение зарубежного софта. ОЗП получат государственный грант до 50% от своей стоимости. Грант в размере от 100 млн до 2 млрд рублей может получить заказчик проекта или консорциум. В 2025 году на поддержку проектов будет направлено 8,3 млрд рублей", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Заявки будут приниматься до 26 октября. Решение о поддержке будет вынесено до 15 декабря.
Чтобы получить статус особо значимого, проект должен соответствовать ряду условий. Среди критериев - отсутствие зрелых отечественных аналогов на рынке, экспортный потенциал и потенциал тиражирования, соответствие приоритетным направлениям. Проект должен быть реализован в течение четырех лет. Исключительные права на решение после реализации остаются за разработчиком, уточнили в министерстве.
Дополнительное преимущество получат проекты организаций ОПК и консорциумов, а также те, которые обеспечивают функционирование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Кроме них, преимуществом будут обладать проекты с использованием технологий искусственного интеллекта, комплексные платформенные решения, а также PLM-решения, системы автоматизированного проектирования композитов, оптики, фотоники.
"Особо значимые проекты — это шаг к технологической независимости, усилению промышленности и созданию конкурентных отечественных продуктов. С 2022 года господдержку уже получили 49 проектов", - добавили в Минцифры
.
Правительство утвердило модель управления государственными IT-проектами