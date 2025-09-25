Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые выяснили, какой популярный напиток разрушает психику - 25.09.2025, ПРАЙМ
Ученые выяснили, какой популярный напиток разрушает психику
Ученые выяснили, какой популярный напиток разрушает психику
здоровье
в мире
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Немецкие ученые из Университетской клиники Франкфурта провели исследование и установили, что сладкие газированные напитки наносят серьезный ущерб психическому здоровью, сообщает JAMA Psychiatry. "Авторы работы предположили, что употребление газировки напрямую связано с проявлениями депрессии. Исследователи обнаружили, что напиток вызывает рост бактерий Hungatella и Eggerthella в кишечнике, что ведет к психическим нарушениям", — говорится в материале.В исследовании приняли участие 405 человек с диагностированной депрессией и 527 здоровых добровольцев. У них брали анализы и фиксировали особенности рациона, включая потребление газировки.Результаты показали: у любителей сладких газированных напитков уровень бактерий Hungatella и Eggerthella был значительно выше нормы. По мнению специалистов, именно это и повышало риск психических проблем. У женщин он оказался заметно выше, чем у мужчин.Ученые сделали вывод, что рацион питания играет ключевую роль в профилактике психических расстройств.
23:20 25.09.2025
 
Ученые выяснили, какой популярный напиток разрушает психику

JAMA Psychiatry: сладкая газировка повышает риск психических заболеваний

© РИА Новости . Александр Кряжев
Производство безалкогольных напитков на предприятии Черноголовка - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Производство безалкогольных напитков на предприятии "Черноголовка". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Немецкие ученые из Университетской клиники Франкфурта провели исследование и установили, что сладкие газированные напитки наносят серьезный ущерб психическому здоровью, сообщает JAMA Psychiatry.
"Авторы работы предположили, что употребление газировки напрямую связано с проявлениями депрессии. Исследователи обнаружили, что напиток вызывает рост бактерий Hungatella и Eggerthella в кишечнике, что ведет к психическим нарушениям", — говорится в материале.
В исследовании приняли участие 405 человек с диагностированной депрессией и 527 здоровых добровольцев. У них брали анализы и фиксировали особенности рациона, включая потребление газировки.
Результаты показали: у любителей сладких газированных напитков уровень бактерий Hungatella и Eggerthella был значительно выше нормы. По мнению специалистов, именно это и повышало риск психических проблем. У женщин он оказался заметно выше, чем у мужчин.
Ученые сделали вывод, что рацион питания играет ключевую роль в профилактике психических расстройств.
