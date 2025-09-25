Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поприветствовал участников форума "Российская креативная идея" - 25.09.2025
Путин поприветствовал участников форума "Российская креативная идея"
Путин поприветствовал участников форума "Российская креативная идея" - 25.09.2025
Путин поприветствовал участников форума "Российская креативная идея"
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям шестого форума "Российская креативная неделя" отметил, что креативные индустрии в настоящее... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T15:22+0300
2025-09-25T15:22+0300
россия
бизнес
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861772971_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_2f5656051a1f132fc22891458d85738c.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям шестого форума "Российская креативная неделя" отметил, что креативные индустрии в настоящее время являются динамично растущими секторами отечественной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Открытие этой площадки в 2020 году стало своевременной, востребованной инициативой. Она объединила талантливых, энергичных профессионалов в сфере информационных технологий и компьютерных наук, архитектуры, дизайна, кино и музыки, медиа и рекламы, многих других направлений и гармонично дополняет большую экспертную работу, которая ведётся в нашей стране в рамках продвижения креативных индустрий. Сегодня они уже являются неотъемлемой частью повседневной жизни общества, динамично растущими секторами отечественной экономики", - говорится в послании. Президент отметил, что, двигаясь вперед, очень важно опираться на традиции и ценности, на культурное разнообразие многонационального народа России, а также сохранять исторические корни, которые формируют созидательный потенциал и вдохновляют на творчество. "И конечно, для открытия новых возможностей в сфере креативных индустрий необходимо развивать инфраструктуру территорий, обеспечивать условия для запуска перспективных проектов", - добавил глава государства. Путин выразил надежду, что форум, проходящий в Национальном центре "Россия", привлечет общественный интерес, а выдвинутые участниками идеи найдут свое применение на практике. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и всего наилучшего.
россия, бизнес, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин
15:22 25.09.2025
 
Путин поприветствовал участников форума "Российская креативная идея"

Путин: креативные индустрии являются динамично растущими секторами экономики России

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям шестого форума "Российская креативная неделя" отметил, что креативные индустрии в настоящее время являются динамично растущими секторами отечественной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Открытие этой площадки в 2020 году стало своевременной, востребованной инициативой. Она объединила талантливых, энергичных профессионалов в сфере информационных технологий и компьютерных наук, архитектуры, дизайна, кино и музыки, медиа и рекламы, многих других направлений и гармонично дополняет большую экспертную работу, которая ведётся в нашей стране в рамках продвижения креативных индустрий. Сегодня они уже являются неотъемлемой частью повседневной жизни общества, динамично растущими секторами отечественной экономики", - говорится в послании.
Президент отметил, что, двигаясь вперед, очень важно опираться на традиции и ценности, на культурное разнообразие многонационального народа России, а также сохранять исторические корни, которые формируют созидательный потенциал и вдохновляют на творчество.
"И конечно, для открытия новых возможностей в сфере креативных индустрий необходимо развивать инфраструктуру территорий, обеспечивать условия для запуска перспективных проектов", - добавил глава государства.
Путин выразил надежду, что форум, проходящий в Национальном центре "Россия", привлечет общественный интерес, а выдвинутые участниками идеи найдут свое применение на практике. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и всего наилучшего.
РОССИЯ Бизнес Владимир Путин
 
 
