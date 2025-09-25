Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве

https://1prime.ru/20250925/putin-862770292.html

Президент России Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости. | 25.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября. Вместе с российским лидером в форуме принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.

