Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве - 25.09.2025
Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве
энергетика
россия
магатэ
москва
владимир путин
рафаэль гросси
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября. Вместе с российским лидером в форуме принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
россия, магатэ, москва, владимир путин, рафаэль гросси
Энергетика, РОССИЯ, МАГАТЭ, МОСКВА, Владимир Путин, Рафаэль Гросси
16:18 25.09.2025
 
Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве

Путин прибыл на Глобальный атомный форум, проходящий в Москве на ВДНХ

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
Вместе с российским лидером в форуме принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
В "Росатоме" отметили важность итогов Мировой атомной недели
