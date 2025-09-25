https://1prime.ru/20250925/putin-862770292.html
Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве
Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве - 25.09.2025, ПРАЙМ
Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве
Президент России Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T16:18+0300
2025-09-25T16:18+0300
2025-09-25T16:18+0300
энергетика
россия
магатэ
москва
владимир путин
рафаэль гросси
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября. Вместе с российским лидером в форуме принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
https://1prime.ru/20250925/rosatom-862769942.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, магатэ, москва, владимир путин, рафаэль гросси
Энергетика, РОССИЯ, МАГАТЭ, МОСКВА, Владимир Путин, Рафаэль Гросси
Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве
Путин прибыл на Глобальный атомный форум, проходящий в Москве на ВДНХ
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
Вместе с российским лидером в форуме принимают участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
В "Росатоме" отметили важность итогов Мировой атомной недели