Путин на Глобальном атомном форуме пообщался с Гросси
25.09.2025
политика
россия
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях Глобального атомного форума пообщался с главами иностранных делегаций, среди которых был генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ: кадры неформального общения", - говорится в Telegram-канале Кремля.На неформальной встрече с российским лидером, помимо Гросси, присутствовали, в частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-премьер РФ Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев.
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях Глобального атомного форума пообщался с главами иностранных делегаций, среди которых был генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ: кадры неформального общения", - говорится в Telegram-канале
Кремля.
На неформальной встрече с российским лидером, помимо Гросси, присутствовали, в частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-премьер РФ Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев.
