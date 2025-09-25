Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин на Глобальном атомном форуме пообщался с Гросси - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250925/putin-862770818.html
Путин на Глобальном атомном форуме пообщался с Гросси
Путин на Глобальном атомном форуме пообщался с Гросси - 25.09.2025, ПРАЙМ
Путин на Глобальном атомном форуме пообщался с Гросси
Президент России Владимир Путин на полях Глобального атомного форума пообщался с главами иностранных делегаций, среди которых был генеральный директор МАГАТЭ... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T16:32+0300
2025-09-25T16:32+0300
политика
россия
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861772971_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_2f5656051a1f132fc22891458d85738c.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях Глобального атомного форума пообщался с главами иностранных делегаций, среди которых был генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ: кадры неформального общения", - говорится в Telegram-канале Кремля.На неформальной встрече с российским лидером, помимо Гросси, присутствовали, в частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-премьер РФ Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев.
https://1prime.ru/20250925/grossi-862765448.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861772971_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_d0ab1a88b7fae54954e160c09deae8cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
16:32 25.09.2025
 
Путин на Глобальном атомном форуме пообщался с Гросси

Путин на Глобальном атомном форуме пообщался с главами иностранных делегаций и Гросси

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях Глобального атомного форума пообщался с главами иностранных делегаций, среди которых был генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Владимир Путин и главы иностранных делегаций – участники Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ: кадры неформального общения", - говорится в Telegram-канале Кремля.
На неформальной встрече с российским лидером, помимо Гросси, присутствовали, в частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-премьер РФ Александр Новак, глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Гросси рассказал, что намерен обсудить с Путиным
14:03
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала