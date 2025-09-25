Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом" - 25.09.2025
Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом"
Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом" - 25.09.2025
Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом"
Президент России Владимир Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом" на ВДНХ, где представлены достижения атомной отрасли РФ, передает | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T17:06+0300
2025-09-25T17:06+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом" на ВДНХ, где представлены достижения атомной отрасли РФ, передает корреспондент РИА Новости. В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Российский лидер посетил музей "Атом" вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Также присутствуют представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций. В музее гостей приветствовал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, который рассказал о проектах корпорации. Перед началом осмотра глава Росатома Алексей Лихачев убедился, что все гости его слышат. Постоянная экспозиция в музее "Атом" рассказывает об истории и развитии атомной отрасли России на современном этапе, о том, как технологии "Росатома" меняют к лучшему жизнь миллионов людей по всему миру. В рамках экспозиции представлены получившие широкое практическое применение разработки не только в атомной энергетике, но и в неядерных сферах, например в медицине для диагностики и лечения тяжелых заболеваний, в материаловедении, цифровые разработки. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября. -0-
россия, москва, алексей лихачев, владимир путин, александр лукашенко, росатом, магатэ
Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Росатом, МАГАТЭ
17:06 25.09.2025
 
Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом"

Путин вместе с Гросси, Лукашенко и другими лидерами посетил выставку в музее "Атом"

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом" на ВДНХ, где представлены достижения атомной отрасли РФ, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве.
Российский лидер посетил музей "Атом" вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Также присутствуют представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.
В музее гостей приветствовал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, который рассказал о проектах корпорации. Перед началом осмотра глава Росатома Алексей Лихачев убедился, что все гости его слышат.
Постоянная экспозиция в музее "Атом" рассказывает об истории и развитии атомной отрасли России на современном этапе, о том, как технологии "Росатома" меняют к лучшему жизнь миллионов людей по всему миру. В рамках экспозиции представлены получившие широкое практическое применение разработки не только в атомной энергетике, но и в неядерных сферах, например в медицине для диагностики и лечения тяжелых заболеваний, в материаловедении, цифровые разработки.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября. -0-
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Путин приехал на Глобальный атомный форум в Москве
16:18
 
ЭнергетикаРОССИЯМОСКВААлексей ЛихачевВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРосатомМАГАТЭ
 
 
