Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом"

Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом" - 25.09.2025, ПРАЙМ

Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом"

Президент России Владимир Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом" на ВДНХ, где представлены достижения атомной отрасли РФ

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом" на ВДНХ, где представлены достижения атомной отрасли РФ, передает корреспондент РИА Новости. В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Российский лидер посетил музей "Атом" вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Также присутствуют представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций. В музее гостей приветствовал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, который рассказал о проектах корпорации. Перед началом осмотра глава Росатома Алексей Лихачев убедился, что все гости его слышат. Постоянная экспозиция в музее "Атом" рассказывает об истории и развитии атомной отрасли России на современном этапе, о том, как технологии "Росатома" меняют к лучшему жизнь миллионов людей по всему миру. В рамках экспозиции представлены получившие широкое практическое применение разработки не только в атомной энергетике, но и в неядерных сферах, например в медицине для диагностики и лечения тяжелых заболеваний, в материаловедении, цифровые разработки. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября. -0-

