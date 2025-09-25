https://1prime.ru/20250925/putin-862772406.html

Путин на атомном форуме предложил обсудить вопрос будущего атомной отрасли

Путин на атомном форуме предложил обсудить вопрос будущего атомной отрасли - 25.09.2025, ПРАЙМ

Путин на атомном форуме предложил обсудить вопрос будущего атомной отрасли

Президент России Владимир Путин на глобальном атомном форуме в Москве предложил обсудить вопросы настоящего и будущего атомной отрасли. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T17:14+0300

2025-09-25T17:14+0300

2025-09-25T17:14+0300

энергетика

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858958334_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_a3fa8851e115a0ed621f9a6775b2bd0d.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на глобальном атомном форуме в Москве предложил обсудить вопросы настоящего и будущего атомной отрасли. "Рассчитываю, что мы вместе сможем предметно обсудить вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.

https://1prime.ru/20250925/putin-862770818.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин