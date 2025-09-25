https://1prime.ru/20250925/putin-862772406.html
Путин на атомном форуме предложил обсудить вопрос будущего атомной отрасли
2025-09-25T17:14+0300
энергетика
россия
владимир путин
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на глобальном атомном форуме в Москве предложил обсудить вопросы настоящего и будущего атомной отрасли. "Рассчитываю, что мы вместе сможем предметно обсудить вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на глобальном атомном форуме в Москве предложил обсудить вопросы настоящего и будущего атомной отрасли.
"Рассчитываю, что мы вместе сможем предметно обсудить вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
