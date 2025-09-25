https://1prime.ru/20250925/putin-862772519.html

Путин рассказал об отношении общества к атомной энергетике

Путин рассказал об отношении общества к атомной энергетике - 25.09.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал об отношении общества к атомной энергетике

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил формирующееся в обществе отношение к атомной энергетике как к экологически чистой технологии. "Последовательно формируется и отношение общества к атомной энергетике как к экологически чистой технологии, которая открывает огромные возможности", - сказал глава государства в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".

