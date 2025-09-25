Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин сообщил о наступлении нового технологического уклада в мире - 25.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250925/putin-862772628.html
Путин сообщил о наступлении нового технологического уклада в мире
Путин сообщил о наступлении нового технологического уклада в мире - 25.09.2025, ПРАЙМ
Путин сообщил о наступлении нового технологического уклада в мире
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире наступает новый технологический уклад. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T17:17+0300
2025-09-25T17:17+0300
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826626_0:22:3075:1752_1920x0_80_0_0_4501866e3e1cd9fa168f7960c6839278.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире наступает новый технологический уклад. В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. "Наступает принципиально новый технологический уклад", - сказал Путин на форуме.
https://1prime.ru/20250925/putin-862770818.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826626_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_0ee7c9d78ba6985c5d216ae422806745.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин
17:17 25.09.2025
 
Путин сообщил о наступлении нового технологического уклада в мире

Путин: в мире наступает новый технологический уклад

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Пленарное заседание
ВЭФ-2025. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
ВЭФ-2025. Пленарное заседание. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире наступает новый технологический уклад.
В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве.
"Наступает принципиально новый технологический уклад", - сказал Путин на форуме.
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Путин на Глобальном атомном форуме пообщался с Гросси
16:32
 
ТехнологииРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала