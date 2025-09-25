Путин сообщил о наступлении нового технологического уклада в мире

https://1prime.ru/20250925/putin-862772628.html
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в мире наступает новый технологический уклад. В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. "Наступает принципиально новый технологический уклад", - сказал Путин на форуме.
