https://1prime.ru/20250925/putin-862772747.html
Путин рассказал об отношении стран к атомной энергии
Путин рассказал об отношении стран к атомной энергии - 25.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал об отношении стран к атомной энергии
Все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T17:18+0300
2025-09-25T17:18+0300
2025-09-25T17:18+0300
энергетика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858958334_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_a3fa8851e115a0ed621f9a6775b2bd0d.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития, заявил президент РФ Владимир Путин. "Рассчитываю, что мы все вместе сможем обсудить вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли. Такой диалог особенно важен, когда все больше стран, крупных компаний видят в мировом атоме важнейшей энергетический ресурс для долгосрочного устойчивого развития", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя". Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
https://1prime.ru/20250925/putin-862772112.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858958334_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_82b923ac543ddc10937e636d94a1f31c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин рассказал об отношении стран к атомной энергии
Путин: все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Рассчитываю, что мы все вместе сможем обсудить вопросы, которые касаются настоящего и будущего атомной отрасли. Такой диалог особенно важен, когда все больше стран, крупных компаний видят в мировом атоме важнейшей энергетический ресурс для долгосрочного устойчивого развития", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом"