Путин спрогнозировал рост потребления электроэнергии дата-центрами - 25.09.2025
Путин спрогнозировал рост потребления электроэнергии дата-центрами
2025-09-25T17:18+0300
2025-09-25T17:18+0300
энергетика
россия
владимир путин
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии дата-центрами в ближайшее десятилетие вырастет более чем втрое, заявил президент России Владимир Путин. "Для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы. Так только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
россия, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин
17:18 25.09.2025
 
Путин спрогнозировал рост потребления электроэнергии дата-центрами

Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии дата-центрами в ближайшее десятилетие вырастет более чем втрое, заявил президент России Владимир Путин.
"Для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы. Так только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин
 
 
