Путин спрогнозировал рост потребления электроэнергии дата-центрами

Путин спрогнозировал рост потребления электроэнергии дата-центрами - 25.09.2025, ПРАЙМ

Путин спрогнозировал рост потребления электроэнергии дата-центрами

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии дата-центрами в ближайшее десятилетие вырастет более чем втрое, заявил президент России Владимир Путин. "Для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы. Так только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами", - сказал Путин на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.

