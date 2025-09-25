https://1prime.ru/20250925/putin-862773284.html

Путин рассказал, какие страны обеспечат рост спроса на мирный атом

энергетика

владимир путин

мирный атом

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал, заявил президент России Владимир Путин. "Рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат именно стороны Глобального Юга и Востока, которые укрепляют свой технологический, индустриальный потенциал. Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы, безусловно, поддерживаем", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя". Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.

