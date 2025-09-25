https://1prime.ru/20250925/putin-862773284.html
Путин рассказал, какие страны обеспечат рост спроса на мирный атом
Путин рассказал, какие страны обеспечат рост спроса на мирный атом - 25.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, какие страны обеспечат рост спроса на мирный атом
Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал, заявил президент России... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T17:20+0300
2025-09-25T17:20+0300
2025-09-25T17:20+0300
энергетика
владимир путин
мирный атом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862772990_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_960076ea88bf51a6328d5f69cdae1c00.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал, заявил президент России Владимир Путин. "Рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат именно стороны Глобального Юга и Востока, которые укрепляют свой технологический, индустриальный потенциал. Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы, безусловно, поддерживаем", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя". Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
https://1prime.ru/20250925/putin-862772112.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862772990_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_ecd53f69d4d3f425691f5be8ccb38507.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, мирный атом
Энергетика, Владимир Путин, мирный атом
Путин рассказал, какие страны обеспечат рост спроса на мирный атом
Путин: рост спроса на мирный атом обеспечат государства Глобального Юга и Востока
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока, они укрепляют свой технологический и индустриальный потенциал, заявил президент России Владимир Путин.
"Рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат именно стороны Глобального Юга и Востока, которые укрепляют свой технологический, индустриальный потенциал. Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы, безусловно, поддерживаем", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом"