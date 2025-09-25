https://1prime.ru/20250925/putin-862773535.html
Россия отвергает технологический колониализм, заявил Путин
2025-09-25T17:21+0300
россия
владимир путин
технологии
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия отвергает технологический колониализм, заявил президент России Владимир Путин. "Мы отвергаем так называемый технологический колониализм", - сказал глава государства в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".
россия, владимир путин, технологии
