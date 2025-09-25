https://1prime.ru/20250925/putin-862773647.html
Путин отметил интерес России к долгосрочным проектам в атомной сфере
Путин отметил интерес России к долгосрочным проектам в атомной сфере - 25.09.2025, ПРАЙМ
Путин отметил интерес России к долгосрочным проектам в атомной сфере
Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере, заявил президент России Владимир Путин. | 25.09.2025, ПРАЙМ
энергетика
россия
владимир путин
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере, заявил президент России Владимир Путин. "Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".
Новости
Путин отметил интерес России к долгосрочным проектам в атомной сфере
Путин: России интересно создание долгосрочных условий для проектов в атомной сфере
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия заинтересована в создании стабильных, долгосрочных условий для проектов в атомной сфере", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".
