https://1prime.ru/20250925/putin-862773995.html

Путин назвал приоритет России в области атомной энергетики

Путин назвал приоритет России в области атомной энергетики - 25.09.2025, ПРАЙМ

Путин назвал приоритет России в области атомной энергетики

Приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T17:24+0300

2025-09-25T17:24+0300

2025-09-25T17:24+0300

энергетика

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861772971_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_2f5656051a1f132fc22891458d85738c.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились, заявил президент РФ Владимир Путин. "Прежде всего, для нашей страны абсолютным приоритетом является обеспечение ядерной безопасности и физической защиты ядерных объектов и установок, где бы эти объекты ни находились", - сказал Путин в рамках международного форума "Мировая атомная неделя". Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.

https://1prime.ru/20250925/putin-862772747.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин