https://1prime.ru/20250925/putin-862774652.html
Путин призвал нарастить требования к безопасности на стадиях атомного цикла
Путин призвал нарастить требования к безопасности на стадиях атомного цикла - 25.09.2025, ПРАЙМ
Путин призвал нарастить требования к безопасности на стадиях атомного цикла
Президент России Владимир Путин призвал наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана и эксплуатацию реакторов. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T17:27+0300
2025-09-25T17:27+0300
2025-09-25T17:27+0300
энергетика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана и эксплуатацию реакторов. "Необходимо и дальше наращивать требования к безопасности и надёжности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана, эксплуатацию реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Причём надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить чётко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя". Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
https://1prime.ru/20250925/aes-862773869.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин призвал нарастить требования к безопасности на стадиях атомного цикла
Путин: нужно наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана и эксплуатацию реакторов.
"Необходимо и дальше наращивать требования к безопасности и надёжности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана, эксплуатацию реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Причём надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить чётко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя".
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.
Путин рассказал о планах по производству плавучих АЭС