https://1prime.ru/20250925/putin-862774652.html

Путин призвал нарастить требования к безопасности на стадиях атомного цикла

Путин призвал нарастить требования к безопасности на стадиях атомного цикла - 25.09.2025, ПРАЙМ

Путин призвал нарастить требования к безопасности на стадиях атомного цикла

Президент России Владимир Путин призвал наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана и эксплуатацию реакторов. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T17:27+0300

2025-09-25T17:27+0300

2025-09-25T17:27+0300

энергетика

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал наращивать требования к безопасности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана и эксплуатацию реакторов. "Необходимо и дальше наращивать требования к безопасности и надёжности на каждой стадии атомного цикла, включая добычу урана, эксплуатацию реакторов, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Причём надо так настраивать регулирование в этой сфере, чтобы сохранить чётко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя". Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября в Москве.

https://1prime.ru/20250925/aes-862773869.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин