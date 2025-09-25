https://1prime.ru/20250925/putin-862774894.html
Путин рассказал о преимуществе равного доступа к технологиям мирного атома
25.09.2025
Путин рассказал о преимуществе равного доступа к технологиям мирного атома
Равный доступ к технологиям в сфере мирного атома поможет обеспечить устойчивое глобальное развитие, заявил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Равный доступ к технологиям в сфере мирного атома поможет обеспечить устойчивое глобальное развитие, заявил президент России Владимир Путин. "Именно равный доступ к технологиям, в том числе в сфере мирного атома, может обеспечить динамичное, при этом справедливое, устойчивое глобальное развитие", - сказал глава государства на международном форуме "Мировая атомная неделя".
Путин рассказал о преимуществе равного доступа к технологиям мирного атома
Путин: равный доступ к технологиям в сфере мирного атома обеспечит глобальное развитие
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Равный доступ к технологиям в сфере мирного атома поможет обеспечить устойчивое глобальное развитие, заявил президент России Владимир Путин.
"Именно равный доступ к технологиям, в том числе в сфере мирного атома, может обеспечить динамичное, при этом справедливое, устойчивое глобальное развитие", - сказал глава государства на международном форуме "Мировая атомная неделя".
