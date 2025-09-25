https://1prime.ru/20250925/putin-862777167.html

Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он сделал Белоруссию ядерной

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Белорусский президент Александр Лукашенко на Глобальном атомном форуме поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за то, что он сделал Белоруссию "по-настоящему ядерным государством". "Вам, Владимир Владимирович, спасибо за науку, спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международные права, принципы, готовы действовать и дальше, не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции. Мы умеем уже делать всё… Мы не можем только реактор сварить, сделать его. Это уже ваши компетенции, и не надо. Всё остальное мы уже научились делать", - заявил Лукашенко, обращаясь к Путину. Он заявил, что Россия и Белоруссия готовы реализовывать проекты во всех странах-партнерах, и обратился к премьеру Армении Николу Пашиняну. "Качество с россиянами вместе мы гарантируем. Да, Никол Воваевич, если нужно, обращайтесь. Если президент (России Путин - ред.) одобрит, мы готовы приступать", - сказал Лукашенко.

