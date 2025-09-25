Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он сделал Белоруссию ядерной - 25.09.2025, ПРАЙМ
Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он сделал Белоруссию ядерной
Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он сделал Белоруссию ядерной
2025-09-25T18:17+0300
2025-09-25T18:17+0300
россия
мировая экономика
белоруссия
армения
александр лукашенко
владимир путин
никол пашинян
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Белорусский президент Александр Лукашенко на Глобальном атомном форуме поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за то, что он сделал Белоруссию "по-настоящему ядерным государством". "Вам, Владимир Владимирович, спасибо за науку, спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международные права, принципы, готовы действовать и дальше, не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции. Мы умеем уже делать всё… Мы не можем только реактор сварить, сделать его. Это уже ваши компетенции, и не надо. Всё остальное мы уже научились делать", - заявил Лукашенко, обращаясь к Путину. Он заявил, что Россия и Белоруссия готовы реализовывать проекты во всех странах-партнерах, и обратился к премьеру Армении Николу Пашиняну. "Качество с россиянами вместе мы гарантируем. Да, Никол Воваевич, если нужно, обращайтесь. Если президент (России Путин - ред.) одобрит, мы готовы приступать", - сказал Лукашенко.
2025
россия, мировая экономика, белоруссия, армения, александр лукашенко, владимир путин, никол пашинян
РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, АРМЕНИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Никол Пашинян
18:17 25.09.2025
 
Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он сделал Белоруссию ядерной

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Белорусский президент Александр Лукашенко на Глобальном атомном форуме поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за то, что он сделал Белоруссию "по-настоящему ядерным государством".
"Вам, Владимир Владимирович, спасибо за науку, спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международные права, принципы, готовы действовать и дальше, не только в Беларуси, но и на международной арене, помогая строить станции. Мы умеем уже делать всё… Мы не можем только реактор сварить, сделать его. Это уже ваши компетенции, и не надо. Всё остальное мы уже научились делать", - заявил Лукашенко, обращаясь к Путину.
Он заявил, что Россия и Белоруссия готовы реализовывать проекты во всех странах-партнерах, и обратился к премьеру Армении Николу Пашиняну.
"Качество с россиянами вместе мы гарантируем. Да, Никол Воваевич, если нужно, обращайтесь. Если президент (России Путин - ред.) одобрит, мы готовы приступать", - сказал Лукашенко.
Высший Евразийский экономический совет в Минске - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Лукашенко назвал выгоды сотрудничества с Россией в атомной энергетике
