МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что любые вопросы развития атомной энергетики в мире могут быть решены при желании стран сотрудничать друг с другом. "Равноправие, доступ к технологиям, это первое. Второе - ответственность безусловная и повышенное внимание к вопросам безопасности. Вот, пожалуй, два основных постулата. А все остальное - дело техники, и при желании к сотрудничеству все вопросы, а их, безусловно, много, будут решены", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя", отвечая на вопрос о том, что является главным в сотрудничестве в сфере атомных технологий во благо всех стран.
19:43 25.09.2025
 
Путин оценил перспективы развития атомной энергетики в мире

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что любые вопросы развития атомной энергетики в мире могут быть решены при желании стран сотрудничать друг с другом.
"Равноправие, доступ к технологиям, это первое. Второе - ответственность безусловная и повышенное внимание к вопросам безопасности. Вот, пожалуй, два основных постулата. А все остальное - дело техники, и при желании к сотрудничеству все вопросы, а их, безусловно, много, будут решены", - сказал Путин в ходе Международного форума "Мировая атомная неделя", отвечая на вопрос о том, что является главным в сотрудничестве в сфере атомных технологий во благо всех стран.
Путин анонсировал запуск революционной разработки в области мирного атома
17:47
 
Заголовок открываемого материала