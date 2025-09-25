https://1prime.ru/20250925/putin-862782325.html

Путин заявил, что будущее за молодыми учеными и исследователями

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Будущее - за молодыми учеными и исследователями, убежден президент РФ Владимир Путин. "Это безусловно, технология будущего (атомная – ред.). А будущее - за молодыми учеными, за молодыми исследователями, за молодыми инженерами, специалистами. Так что вам спасибо большое, что вы развиваете эту тему", - сказал Путин, обращаясь к одной из участниц Глобального атомного форума, который проходит в Москве.

