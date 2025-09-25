https://1prime.ru/20250925/putin-862785237.html

Путин назвал Эфиопию надежным партнером России в Африке

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Эфиопия является давним и надежным партнером России в Африке, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом в Кремле. "Эфиопия - наш давний, надежный партнер в Африке", - сказал Путин. Президент России напомнил, что дипломатические отношения между странами были установлены еще в 1898 году.

