Путин рассказал о сотрудничестве России с МАГАТЭ
Путин рассказал о сотрудничестве России с МАГАТЭ
Сотрудничество России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T23:46+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество России с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) налажено практически по всем направлениям, в том числе в области атомной безопасности в мире, сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Кремле. "Сотрудничество налажено практически по всем направлениям, это касается и развития российской энергетики, это касается и российского участия в реализации проектов за границами РФ, это касается и других вопросов, прежде всего, вопросов атомной безопасности в мире", - сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия старается оказать МАГАТЭ посильную помощь в решении важных задач. "Россия стояла у истоков создания агентства с 1957 года. И все эти годы мы активно сотрудничаем с агентством, стараясь оказать посильную помощь в решении тех глобальных и очень ответственных, важных задач, которые стоят перед агентством", - добавил президент РФ. Глава государства также поблагодарил Гросси за визит в Москву и участие в Глобальном атомном форуме. Во встрече Путина и Гросси принял участие глава Росатома Алексей Лихачев.
Путин рассказал о сотрудничестве России с МАГАТЭ
