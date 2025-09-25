https://1prime.ru/20250925/reshetnikov-862755908.html
Решетников назвал объем розничных продаж в России в онлайн-формате
ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - ПРАЙМ. Более 15% всех розничных продаж в России осуществляются онлайн, на маркетплейсы приходится большая часть онлайн-торговли - 57% рынка, заявил министр экономического развития Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. "Сегодня более 15% всех розничных продаж в России производится формате онлайн. На торговые площадки приходится большая часть онлайн-торговли, что составляет 57% рынка", - сказал Решетников.Сейчас у двух крупнейших маркетплейсов России - Ozon и Wildberries - есть более 200 тысяч пунктов выдачи заказов, кроме этого, платформы обеспечивают около 60% инвестиций в складскую недвижимость, добавил глава Минэкономразвития.Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
