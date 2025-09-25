Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников назвал объем розничных продаж в России в онлайн-формате - 25.09.2025
Решетников назвал объем розничных продаж в России в онлайн-формате
Решетников назвал объем розничных продаж в России в онлайн-формате - 25.09.2025, ПРАЙМ
Решетников назвал объем розничных продаж в России в онлайн-формате
Более 15% всех розничных продаж в России осуществляются онлайн, на маркетплейсы приходится большая часть онлайн-торговли - 57% рынка, заявил министр... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T10:08+0300
2025-09-25T10:59+0300
экономика
россия
бизнес
максим решетников
ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - ПРАЙМ. Более 15% всех розничных продаж в России осуществляются онлайн, на маркетплейсы приходится большая часть онлайн-торговли - 57% рынка, заявил министр экономического развития Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. "Сегодня более 15% всех розничных продаж в России производится формате онлайн. На торговые площадки приходится большая часть онлайн-торговли, что составляет 57% рынка", - сказал Решетников.Сейчас у двух крупнейших маркетплейсов России - Ozon и Wildberries - есть более 200 тысяч пунктов выдачи заказов, кроме этого, платформы обеспечивают около 60% инвестиций в складскую недвижимость, добавил глава Минэкономразвития.Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
россия, бизнес, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Максим Решетников
10:08 25.09.2025 (обновлено: 10:59 25.09.2025)
 
Решетников назвал объем розничных продаж в России в онлайн-формате

Решетников: более 15% розничных продаж в России осуществляются онлайн

ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - ПРАЙМ. Более 15% всех розничных продаж в России осуществляются онлайн, на маркетплейсы приходится большая часть онлайн-торговли - 57% рынка, заявил министр экономического развития Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли.
"Сегодня более 15% всех розничных продаж в России производится формате онлайн. На торговые площадки приходится большая часть онлайн-торговли, что составляет 57% рынка", - сказал Решетников.
Сейчас у двух крупнейших маркетплейсов России - Ozon и Wildberries - есть более 200 тысяч пунктов выдачи заказов, кроме этого, платформы обеспечивают около 60% инвестиций в складскую недвижимость, добавил глава Минэкономразвития.
Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
