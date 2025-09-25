https://1prime.ru/20250925/reshetnikov-862757739.html
Решетников отметил потенциал для развития сотрудничества России и Китая
Решетников отметил потенциал для развития сотрудничества России и Китая - 25.09.2025, ПРАЙМ
Решетников отметил потенциал для развития сотрудничества России и Китая
Россия видит большой потенциал для углубления российско–китайского сотрудничества: возможно создание "платформы взаимного доверия" к качеству продукции из КНР... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T11:25+0300
2025-09-25T11:25+0300
2025-09-25T11:25+0300
экономика
россия
китай
максим решетников
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - ПРАЙМ. Россия видит большой потенциал для углубления российско–китайского сотрудничества: возможно создание "платформы взаимного доверия" к качеству продукции из КНР для поддержания двустороннего экспорта с помощью национальных цифровых платформ, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. "Мы видим большой потенциал для углубления российско-китайского сотрудничества. Давайте создадим платформу взаимного доверия к качеству продукции, будем поддерживать двусторонний экспорт с помощью национальных цифровых платформ и совместно разрабатывать технологии логистики и доставки "последней мили", - сказал он. Решетников добавил, что сейчас онлайн-платформы связывают российскую экономику воедино: малые и средние предприниматели из регионов уже выходят на мировые рынки. Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
https://1prime.ru/20250924/sotrudnichestvo-862710868.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, максим решетников, технологии
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Максим Решетников, Технологии
Решетников отметил потенциал для развития сотрудничества России и Китая
Решетников: РФ видит потенциал для углубления российско-китайского сотрудничества
ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - ПРАЙМ. Россия видит большой потенциал для углубления российско–китайского сотрудничества: возможно создание "платформы взаимного доверия" к качеству продукции из КНР для поддержания двустороннего экспорта с помощью национальных цифровых платформ, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли.
"Мы видим большой потенциал для углубления российско-китайского сотрудничества. Давайте создадим платформу взаимного доверия к качеству продукции, будем поддерживать двусторонний экспорт с помощью национальных цифровых платформ и совместно разрабатывать технологии логистики и доставки "последней мили", - сказал он.
Решетников добавил, что сейчас онлайн-платформы связывают российскую экономику воедино: малые и средние предприниматели из регионов уже выходят на мировые рынки.
Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
Лихачев обсудил с главой ОАЭИ сотрудничество РФ и Ирана по мирному атому