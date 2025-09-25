https://1prime.ru/20250925/reshetnikov-862757739.html

Решетников отметил потенциал для развития сотрудничества России и Китая

экономика

россия

китай

максим решетников

технологии

ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - ПРАЙМ. Россия видит большой потенциал для углубления российско–китайского сотрудничества: возможно создание "платформы взаимного доверия" к качеству продукции из КНР для поддержания двустороннего экспорта с помощью национальных цифровых платформ, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. "Мы видим большой потенциал для углубления российско-китайского сотрудничества. Давайте создадим платформу взаимного доверия к качеству продукции, будем поддерживать двусторонний экспорт с помощью национальных цифровых платформ и совместно разрабатывать технологии логистики и доставки "последней мили", - сказал он. Решетников добавил, что сейчас онлайн-платформы связывают российскую экономику воедино: малые и средние предприниматели из регионов уже выходят на мировые рынки. Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.

китай

2025

россия, китай, максим решетников, технологии