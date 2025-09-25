Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников отметил потенциал для развития сотрудничества России и Китая - 25.09.2025
Решетников отметил потенциал для развития сотрудничества России и Китая
ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - ПРАЙМ. Россия видит большой потенциал для углубления российско–китайского сотрудничества: возможно создание "платформы взаимного доверия" к качеству продукции из КНР для поддержания двустороннего экспорта с помощью национальных цифровых платформ, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли. "Мы видим большой потенциал для углубления российско-китайского сотрудничества. Давайте создадим платформу взаимного доверия к качеству продукции, будем поддерживать двусторонний экспорт с помощью национальных цифровых платформ и совместно разрабатывать технологии логистики и доставки "последней мили", - сказал он. Решетников добавил, что сейчас онлайн-платформы связывают российскую экономику воедино: малые и средние предприниматели из регионов уже выходят на мировые рынки. Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
11:25 25.09.2025
 
Решетников отметил потенциал для развития сотрудничества России и Китая

ХАНЧЖОУ (Китай), 25 сен - ПРАЙМ. Россия видит большой потенциал для углубления российско–китайского сотрудничества: возможно создание "платформы взаимного доверия" к качеству продукции из КНР для поддержания двустороннего экспорта с помощью национальных цифровых платформ, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли.
"Мы видим большой потенциал для углубления российско-китайского сотрудничества. Давайте создадим платформу взаимного доверия к качеству продукции, будем поддерживать двусторонний экспорт с помощью национальных цифровых платформ и совместно разрабатывать технологии логистики и доставки "последней мили", - сказал он.
Решетников добавил, что сейчас онлайн-платформы связывают российскую экономику воедино: малые и средние предприниматели из регионов уже выходят на мировые рынки.
Всемирная выставка цифровой торговли в Ханчжоу – это крупная международная площадка, посвященная развитию глобальной цифровой торговли, обмену опытом и демонстрации инновационных технологий.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Лихачев обсудил с главой ОАЭИ сотрудничество РФ и Ирана по мирному атому
Вчера, 14:45
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙМаксим РешетниковТехнологии
 
 
