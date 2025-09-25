https://1prime.ru/20250925/rezervy-862770194.html

Международные резервы России достигли нового рекорда

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Международные резервы России с 12 по 19 сентября выросли на 1,1% и составили 712,6 миллиарда долларов, достигнув нового рекорда, следует из сообщения Банка России.Международные резервы по состоянию на конец дня 12 сентября составляли 705,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

