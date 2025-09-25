Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Росатоме" рассказали, сколько стран приехало на "Мировую атомную неделю" - 25.09.2025
В "Росатоме" рассказали, сколько стран приехало на "Мировую атомную неделю"
В "Росатоме" рассказали, сколько стран приехало на "Мировую атомную неделю" - 25.09.2025, ПРАЙМ
В "Росатоме" рассказали, сколько стран приехало на "Мировую атомную неделю"
Представители 118 стран приехали на "Мировую атомную неделю" в Москве, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T12:56+0300
2025-09-25T13:40+0300
энергетика
россия
сергей кириенко
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/80257/29/802572916_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_dd079dd1219b2b2fd47307b8bdabb8e9.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Представители 118 стран приехали на "Мировую атомную неделю" в Москве, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко. "Для нас большая честь приветствовать на Мировой атомной неделе в москве представителей 118 стран-партнёров", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.На первый международный форум "Росатома" "Атомэкспо" в 2009 году в Россию приехали делегации 25 стран, напомнил Кириенко"Сегодня в 4,5 раза больше гостей, и мы очень этим гордимся. Это означает, что все больше стран выбирает безопасные источники атомной энергии", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250921/putin--862584776.html
россия, сергей кириенко, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Сергей Кириенко, Росатом
12:56 25.09.2025 (обновлено: 13:40 25.09.2025)
 
В "Росатоме" рассказали, сколько стран приехало на "Мировую атомную неделю"

Кириенко: представители 118 стран приехали на "Мировую атомную неделю" в Москве

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Представители 118 стран приехали на "Мировую атомную неделю" в Москве, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.
"Для нас большая честь приветствовать на Мировой атомной неделе в москве представителей 118 стран-партнёров", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.
На первый международный форум "Росатома" "Атомэкспо" в 2009 году в Россию приехали делегации 25 стран, напомнил Кириенко
"Сегодня в 4,5 раза больше гостей, и мы очень этим гордимся. Это означает, что все больше стран выбирает безопасные источники атомной энергии", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Путин примет участие в форуме "Мировая атомная неделя"
21 сентября, 13:53
 
ЭнергетикаРОССИЯСергей КириенкоРосатом
 
 
