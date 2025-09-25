https://1prime.ru/20250925/rosatom-862763025.html

В "Росатоме" рассказали, сколько стран приехало на "Мировую атомную неделю"

2025-09-25T12:56+0300

2025-09-25T12:56+0300

2025-09-25T13:40+0300

энергетика

россия

сергей кириенко

росатом

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Представители 118 стран приехали на "Мировую атомную неделю" в Москве, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко. "Для нас большая честь приветствовать на Мировой атомной неделе в москве представителей 118 стран-партнёров", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.На первый международный форум "Росатома" "Атомэкспо" в 2009 году в Россию приехали делегации 25 стран, напомнил Кириенко"Сегодня в 4,5 раза больше гостей, и мы очень этим гордимся. Это означает, что все больше стран выбирает безопасные источники атомной энергии", - подчеркнул он.

2025

