https://1prime.ru/20250925/rosatom-862763501.html
В "Росатоме" рассказали о процессе строительства АЭС в России и за рубежом
В "Росатоме" рассказали о процессе строительства АЭС в России и за рубежом - 25.09.2025, ПРАЙМ
В "Росатоме" рассказали о процессе строительства АЭС в России и за рубежом
Госкорпорация "Росатом" сейчас одновременно строит 30 блоков АЭС в России и за рубежом, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ,... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T13:06+0300
2025-09-25T13:06+0300
2025-09-25T13:06+0300
энергетика
россия
росатом
сергей кириенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" сейчас одновременно строит 30 блоков АЭС в России и за рубежом, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко. "Из 25 одновременно сооружаемых в мире атомных энергоблоков 22 сооружается "Росатомом". И общий портфель одновременно сооружаемых "Росатомом" атомных станций в России и за ее пределами - это 30 блоков в данный момент времени", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.
https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862142786.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_112:0:2547:1826_1920x0_80_0_0_b9a34455920f39fd7b00abf8149cda6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росатом, сергей кириенко
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, Сергей Кириенко
В "Росатоме" рассказали о процессе строительства АЭС в России и за рубежом
Кириенко: "Росатом" одновременно строит 30 блоков АЭС в России и за рубежом
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" сейчас одновременно строит 30 блоков АЭС в России и за рубежом, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко.
"Из 25 одновременно сооружаемых в мире атомных энергоблоков 22 сооружается "Росатомом". И общий портфель одновременно сооружаемых "Росатомом" атомных станций в России и за ее пределами - это 30 блоков в данный момент времени", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.
"Росатом" заявил о продолжении работы над проектом АЭС "Пакш-2"