В "Росатоме" рассказали о процессе строительства АЭС в России и за рубежом

В "Росатоме" рассказали о процессе строительства АЭС в России и за рубежом

2025-09-25T13:06+0300

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" сейчас одновременно строит 30 блоков АЭС в России и за рубежом, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко. "Из 25 одновременно сооружаемых в мире атомных энергоблоков 22 сооружается "Росатомом". И общий портфель одновременно сооружаемых "Росатомом" атомных станций в России и за ее пределами - это 30 блоков в данный момент времени", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.

