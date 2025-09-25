Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
энергетика
россия
росатом
сергей кириенко
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" сейчас одновременно строит 30 блоков АЭС в России и за рубежом, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко. "Из 25 одновременно сооружаемых в мире атомных энергоблоков 22 сооружается "Росатомом". И общий портфель одновременно сооружаемых "Росатомом" атомных станций в России и за ее пределами - это 30 блоков в данный момент времени", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.
россия, росатом, сергей кириенко
Энергетика, РОССИЯ, Росатом, Сергей Кириенко
13:06 25.09.2025
 
В "Росатоме" рассказали о процессе строительства АЭС в России и за рубежом

Кириенко: "Росатом" одновременно строит 30 блоков АЭС в России и за рубежом

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" сейчас одновременно строит 30 блоков АЭС в России и за рубежом, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко.
"Из 25 одновременно сооружаемых в мире атомных энергоблоков 22 сооружается "Росатомом". И общий портфель одновременно сооружаемых "Росатомом" атомных станций в России и за ее пределами - это 30 блоков в данный момент времени", - сказал Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.
"Росатом" заявил о продолжении работы над проектом АЭС "Пакш-2"
11 сентября, 17:21
 
ЭнергетикаРОССИЯРосатомСергей Кириенко
 
 
