"Росатом" отгрузил сразу два корпуса АЭС в Египет и Турцию
2025-09-25T14:18+0300
2025-09-25T14:18+0300
2025-09-25T14:18+0300
энергетика
россия
росатом
алексей лихачев
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Росатом" в рамках Мировой атомной недели отгрузил сразу два корпуса ядерных реакторов - для первого блока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте и АЭС "Аккую" в Турции, строящихся с участием России, передает корреспондент РИА Новости. Синхронная отгрузка двух корпусов реакторов ВВЭР-1200 состоялась впервые в истории атомной отрасли РФ. Отгрузка прошла с машиностроительных завода "Росатома" "Ижора" в Санкт-Петербурге и "Атоммаш" в Волгодонске. Разрешение на отгрузку в рамках видеомоста дал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Начало движения разрешаю. В добрый путь", - сказал он.
