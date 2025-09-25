https://1prime.ru/20250925/rosatom-862766550.html

"Росатом" отгрузил сразу два корпуса АЭС в Египет и Турцию

2025-09-25T14:18+0300

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. "Росатом" в рамках Мировой атомной недели отгрузил сразу два корпуса ядерных реакторов - для первого блока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте и АЭС "Аккую" в Турции, строящихся с участием России, передает корреспондент РИА Новости. Синхронная отгрузка двух корпусов реакторов ВВЭР-1200 состоялась впервые в истории атомной отрасли РФ. Отгрузка прошла с машиностроительных завода "Росатома" "Ижора" в Санкт-Петербурге и "Атоммаш" в Волгодонске. Разрешение на отгрузку в рамках видеомоста дал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Начало движения разрешаю. В добрый путь", - сказал он.

