https://1prime.ru/20250925/rosatom-862769942.html
В "Росатоме" отметили важность итогов Мировой атомной недели
В "Росатоме" отметили важность итогов Мировой атомной недели - 25.09.2025, ПРАЙМ
В "Росатоме" отметили важность итогов Мировой атомной недели
Договоренности о партнерстве стран, развивающих атомную энергетику, которые будут достигнуты в Москве на глобальном международном форуме "Мировая атомная... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T16:00+0300
2025-09-25T16:00+0300
2025-09-25T16:00+0300
энергетика
россия
сергей кириенко
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/80257/29/802572916_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_dd079dd1219b2b2fd47307b8bdabb8e9.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Договоренности о партнерстве стран, развивающих атомную энергетику, которые будут достигнуты в Москве на глобальном международном форуме "Мировая атомная неделя", определят судьбу человечества на ближайший век, считает первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко. Россия и "Росатом" всегда были максимально открыты для сотрудничества с другими странами в сфере мирного атома, именно так, а не путем ограничений должны развиваться современные технологии для развития, безопасности и благополучия в мире, подчеркнул Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ. "Современные атомные станции работают примерно сто лет. Это означает, что договоренности и партнерство, которые будут достигнуты на этой всемирной атомной неделе, будут определять судьбу нашей планеты на ближайшие сто лет", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250925/rosatom-862763501.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80257/29/802572916_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_184133457b303b1c93b941947636e1b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кириенко, росатом
Энергетика, РОССИЯ, Сергей Кириенко, Росатом
В "Росатоме" отметили важность итогов Мировой атомной недели
Кириенко: итоги Мировой атомной недели определят развитие человечества на ближайший век
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Договоренности о партнерстве стран, развивающих атомную энергетику, которые будут достигнуты в Москве на глобальном международном форуме "Мировая атомная неделя", определят судьбу человечества на ближайший век, считает первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко.
Россия и "Росатом" всегда были максимально открыты для сотрудничества с другими странами в сфере мирного атома, именно так, а не путем ограничений должны развиваться современные технологии для развития, безопасности и благополучия в мире, подчеркнул Кириенко на открытии глобального международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве на ВДНХ.
"Современные атомные станции работают примерно сто лет. Это означает, что договоренности и партнерство, которые будут достигнуты на этой всемирной атомной неделе, будут определять судьбу нашей планеты на ближайшие сто лет", - подчеркнул он.
В "Росатоме" рассказали о процессе строительства АЭС в России и за рубежом