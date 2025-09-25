Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росэнергоатом" назвал число сотрудников для работы на новых АЭС к 2045 г - 25.09.2025
"Росэнергоатом" назвал число сотрудников для работы на новых АЭС к 2045 г
"Росэнергоатом" назвал число сотрудников для работы на новых АЭС к 2045 г - 25.09.2025, ПРАЙМ
"Росэнергоатом" назвал число сотрудников для работы на новых АЭС к 2045 г
Российской атомной отрасли к 2045 году понадобится 20 тысяч сотрудников для работы на новых энергоблоках АЭС в РФ, заявил генеральный директор концерна... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T09:32+0300
2025-09-25T09:45+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российской атомной отрасли к 2045 году понадобится 20 тысяч сотрудников для работы на новых энергоблоках АЭС в РФ, заявил генеральный директор концерна "Росэнергоатом" Александр Шутиков. "Надо представлять, что к 2045 году еще должно быть 20 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые должны стоять за пультами атомных реакторов", - сказал Шутиков в ходе международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве."Кроме эксплуатационного персонала, нужны будут сотни тысяч высококвалифицированных специалистов, рабочих, которые будут создавать атомные энергоблоки", - добавил Шутиков.Он напомнил, что к 2045 году доля атомной генерации в энергобалансе России должна вырасти до 25% с нынешних 20%. Для этого в РФ предстоит построить 38 атомных блоков разного типа и мощности.По словам Шутикова, для подготовки большого числа квалифицированных специалистов надо будет проводить большую работу по популяризации атомной энергетики среди молодежи.
09:32 25.09.2025 (обновлено: 09:45 25.09.2025)
 
"Росэнергоатом" назвал число сотрудников для работы на новых АЭС к 2045 г

«Росэнергоатом»: к 2045 году потребуется 20 тысяч специалистов для работы на АЭС

© РИА Новости . Павел Львов
Сотрудники концерна "Росэнергоатом" в центральном зале первой очереди Кольской АЭС Мурманской области
Сотрудники концерна Росэнергоатом в центральном зале первой очереди Кольской АЭС Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Сотрудники концерна "Росэнергоатом" в центральном зале первой очереди Кольской АЭС Мурманской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российской атомной отрасли к 2045 году понадобится 20 тысяч сотрудников для работы на новых энергоблоках АЭС в РФ, заявил генеральный директор концерна "Росэнергоатом" Александр Шутиков.
"Надо представлять, что к 2045 году еще должно быть 20 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые должны стоять за пультами атомных реакторов", - сказал Шутиков в ходе международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве.
"Кроме эксплуатационного персонала, нужны будут сотни тысяч высококвалифицированных специалистов, рабочих, которые будут создавать атомные энергоблоки", - добавил Шутиков.
Он напомнил, что к 2045 году доля атомной генерации в энергобалансе России должна вырасти до 25% с нынешних 20%. Для этого в РФ предстоит построить 38 атомных блоков разного типа и мощности.
По словам Шутикова, для подготовки большого числа квалифицированных специалистов надо будет проводить большую работу по популяризации атомной энергетики среди молодежи. "Кроме эксплуатационного персонала, нужны будут сотни тысяч высококвалифицированных специалистов, рабочих, которые будут создавать атомные энергоблоки", - отметил Шутиков.
К 2045 году доля атомной генерации в энергобалансе России должна вырасти до 25% с нынешних 20%, для этого в РФ предстоит построить 38 атомных блоков разного типа и мощности, уточнил он.
Шутиков подчеркнул, что для подготовки большого числа квалифицированных специалистов надо будет проводить большую работу по популяризации атомной энергетики среди молодежи.
"Росэнергоатом" назвал сроки начала строительства новой Приморской АЭС
23 июня, 15:27
 
