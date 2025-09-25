https://1prime.ru/20250925/rosenergoatom-862754727.html
"Росэнергоатом" назвал число сотрудников для работы на новых АЭС к 2045 г
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российской атомной отрасли к 2045 году понадобится 20 тысяч сотрудников для работы на новых энергоблоках АЭС в РФ, заявил генеральный директор концерна "Росэнергоатом" Александр Шутиков.
"Надо представлять, что к 2045 году еще должно быть 20 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые должны стоять за пультами атомных реакторов", - сказал Шутиков в ходе международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве.
"Кроме эксплуатационного персонала, нужны будут сотни тысяч высококвалифицированных специалистов, рабочих, которые будут создавать атомные энергоблоки", - добавил Шутиков.
Он напомнил, что к 2045 году доля атомной генерации в энергобалансе России должна вырасти до 25% с нынешних 20%. Для этого в РФ предстоит построить 38 атомных блоков разного типа и мощности.
По словам Шутикова, для подготовки большого числа квалифицированных специалистов надо будет проводить большую работу по популяризации атомной энергетики среди молодежи. "Кроме эксплуатационного персонала, нужны будут сотни тысяч высококвалифицированных специалистов, рабочих, которые будут создавать атомные энергоблоки", - отметил Шутиков.
К 2045 году доля атомной генерации в энергобалансе России должна вырасти до 25% с нынешних 20%, для этого в РФ предстоит построить 38 атомных блоков разного типа и мощности, уточнил он.
Шутиков подчеркнул, что для подготовки большого числа квалифицированных специалистов надо будет проводить большую работу по популяризации атомной энергетики среди молодежи.
