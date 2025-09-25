https://1prime.ru/20250925/rosenergoatom-862754727.html

"Росэнергоатом" назвал число сотрудников для работы на новых АЭС к 2045 г

"Росэнергоатом" назвал число сотрудников для работы на новых АЭС к 2045 г - 25.09.2025, ПРАЙМ

"Росэнергоатом" назвал число сотрудников для работы на новых АЭС к 2045 г

Российской атомной отрасли к 2045 году понадобится 20 тысяч сотрудников для работы на новых энергоблоках АЭС в РФ, заявил генеральный директор концерна... | 25.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Российской атомной отрасли к 2045 году понадобится 20 тысяч сотрудников для работы на новых энергоблоках АЭС в РФ, заявил генеральный директор концерна "Росэнергоатом" Александр Шутиков. "Надо представлять, что к 2045 году еще должно быть 20 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые должны стоять за пультами атомных реакторов", - сказал Шутиков в ходе международного форума "Мировая атомная неделя" в Москве."Кроме эксплуатационного персонала, нужны будут сотни тысяч высококвалифицированных специалистов, рабочих, которые будут создавать атомные энергоблоки", - добавил Шутиков.Он напомнил, что к 2045 году доля атомной генерации в энергобалансе России должна вырасти до 25% с нынешних 20%. Для этого в РФ предстоит построить 38 атомных блоков разного типа и мощности.По словам Шутикова, для подготовки большого числа квалифицированных специалистов надо будет проводить большую работу по популяризации атомной энергетики среди молодежи.

