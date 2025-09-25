В России разработали ИИ-агент, который считывает 100 типов документов

https://1prime.ru/20250925/rossija-862750643.html
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Кадрового ИИ-агента, который может оформлять 100 кандидатов в минуту, разработали в России: за это время он считывает комплекты из 12 документов - паспорт, СНИЛС, ИНН, трудовую книжку и другие, рассказали РИА Новости в компании Smart Engines.
"Российские ученые представили обновленного ИИ-агента для ввода данных из кадровых документов, который распознает 100 комплектов для трудоустройства из 12 документов за 1 минуту без использования видеокарт... Замер осуществлялся на базовом комплекте документов, включающем сканы и фото 12 документов: основной разворот паспорта и страницы с пропиской, СНИЛС, ИНН, трудовая книжка, СТД-Р, военный билет, свидетельства ЗАГС о браке и рождении, диплом об образовании, загранпаспорт, водительское удостоверение", - сказали в компании.
Искусственный интеллект умеет считывать 100 типов документов РФ и СНГ, а также документы Китая, Индии, Пакистана и более чем 230 других юрисдикций мира - даже те, которые оформлены рукописно. Такая технология может использоваться при найме иностранных сотрудников, она решает проблему неосведомленности кадровиков о структуре и форматах зарубежных документов.
Агент работает без видеокарт и сканирует документы за секунды даже при пиковой нагрузке. Он обрабатывает данные на компьютере, смартфоне или сервере и не передает их в облачные сервисы и третьим лицам.
"Нам удалось организовать процесс потоковой обработки документов таким образом, что ограничивающим техническим фактором стала не сама система, а скорость загрузки изображений. Наш ИИ-агент берет рутину на себя, работает быстрее человека и одинаково хорошо разбирается в нескольких тысячах видов документов. Это позволяет избежать лишних трат времени и ресурсов, оформив сотрудника без бюрократии и сбоев", - прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
