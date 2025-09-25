Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист из США раскрыл, кто собирается нанести следующий удар по России - 25.09.2025, ПРАЙМ
Журналист из США раскрыл, кто собирается нанести следующий удар по России
Журналист из США раскрыл, кто собирается нанести следующий удар по России - 25.09.2025, ПРАЙМ
Журналист из США раскрыл, кто собирается нанести следующий удар по России
Европейцы, продолжая ухудшать отношения с Россией, приближаются к новой войне против неё, написал в социальной сети X журналист Томас Фази. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T01:01+0300
2025-09-25T01:01+0300
москва
европа
запад
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Европейцы, продолжая ухудшать отношения с Россией, приближаются к новой войне против неё, написал в социальной сети X журналист Томас Фази."Европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, продолжая при этом опасную политику эскалации напряженностей в отношениях с Россией. На этом пути континент ждет стагнация и потеря собственного смысла, а в худшем случае — тотальная война", — отметил Фази.В последние годы Россия отмечает беспрецедентный уровень активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс усиливает свои инициативы, называя это системой сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность ростом военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но только на равных условиях, при условии отказа Запада от милитаризации континента.
москва
европа
запад
москва, европа, запад, нато
МОСКВА, ЕВРОПА, ЗАПАД, НАТО
01:01 25.09.2025
 
Журналист из США раскрыл, кто собирается нанести следующий удар по России

Журналист Томас Фази: России угрожает новая война с Европой

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Москва. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Европейцы, продолжая ухудшать отношения с Россией, приближаются к новой войне против неё, написал в социальной сети X журналист Томас Фази.

Журналист выразил это мнение после того, как на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала введение 19-го пакета санкций в отношении России.

“Европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, продолжая при этом опасную политику эскалации напряженностей в отношениях с Россией. На этом пути континент ждет стагнация и потеря собственного смысла, а в худшем случае — тотальная война”, — отметил Фази.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентный уровень активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс усиливает свои инициативы, называя это системой сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность ростом военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но только на равных условиях, при условии отказа Запада от милитаризации континента.
МОСКВАЕВРОПАЗАПАДНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала