Журналист из США раскрыл, кто собирается нанести следующий удар по России
Европейцы, продолжая ухудшать отношения с Россией, приближаются к новой войне против неё, написал в социальной сети X журналист Томас Фази. | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T01:01+0300
2025-09-25T01:01+0300
2025-09-25T01:01+0300
москва
европа
запад
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Европейцы, продолжая ухудшать отношения с Россией, приближаются к новой войне против неё, написал в социальной сети X журналист Томас Фази.“Европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, продолжая при этом опасную политику эскалации напряженностей в отношениях с Россией. На этом пути континент ждет стагнация и потеря собственного смысла, а в худшем случае — тотальная война”, — отметил Фази.В последние годы Россия отмечает беспрецедентный уровень активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс усиливает свои инициативы, называя это системой сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность ростом военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но только на равных условиях, при условии отказа Запада от милитаризации континента.
