https://1prime.ru/20250925/rossiya-862748293.html

Журналист из США раскрыл, кто собирается нанести следующий удар по России

Журналист из США раскрыл, кто собирается нанести следующий удар по России - 25.09.2025, ПРАЙМ

Журналист из США раскрыл, кто собирается нанести следующий удар по России

Европейцы, продолжая ухудшать отношения с Россией, приближаются к новой войне против неё, написал в социальной сети X журналист Томас Фази. | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T01:01+0300

2025-09-25T01:01+0300

2025-09-25T01:01+0300

москва

европа

запад

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg

МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Европейцы, продолжая ухудшать отношения с Россией, приближаются к новой войне против неё, написал в социальной сети X журналист Томас Фази.“Европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, продолжая при этом опасную политику эскалации напряженностей в отношениях с Россией. На этом пути континент ждет стагнация и потеря собственного смысла, а в худшем случае — тотальная война”, — отметил Фази.В последние годы Россия отмечает беспрецедентный уровень активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс усиливает свои инициативы, называя это системой сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность ростом военного присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но только на равных условиях, при условии отказа Запада от милитаризации континента.

https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html

https://1prime.ru/20250924/rossiya-862686394.html

москва

европа

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, европа, запад, нато