https://1prime.ru/20250925/rpts-862750287.html

В РПЦ оценили новую семейную выплату для нуждающихся с детьми

В РПЦ оценили новую семейную выплату для нуждающихся с детьми - 25.09.2025, ПРАЙМ

В РПЦ оценили новую семейную выплату для нуждающихся с детьми

Семейная выплата для нуждающихся с двумя и более детьми – не кардинальная мера, она мало поможет семьям с детьми из-за сохранения критерия нуждаемости,... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T05:15+0300

2025-09-25T05:15+0300

2025-09-25T05:15+0300

общество

экономика

россия

рф

владимир путин

минфин рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862750287.jpg?1758766503

МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. Семейная выплата для нуждающихся с двумя и более детьми – не кардинальная мера, она мало поможет семьям с детьми из-за сохранения критерия нуждаемости, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее пресс-служба Минфина РФ сообщила, что в проект бюджета России заложена новая семейная выплата, которая предоставляется с 2026 года ежегодно в виде возмещения части уплаченного НДФЛ гражданам РФ, имеющим двух и более детей - с учетом критерия нуждаемости. "Это не кардинальная мера, так как все равно остаются критерии нуждаемости. Семьям это мало поможет, так как для того, чтобы получить выплату, надо иметь низкий доход и, соответственно, НДФЛ, или искусственно занижать официальный доход. Такой "бег с препятствием по вертикали" с демографическими решениями в этом случае не связан, а президентом поставлена задача: все меры проверять на демографическую целесообразность. Эффективнее распространять меры поддержки на семьи с детьми, причём увеличивать поддержку с увеличением количества детей и делать это без критериев нуждаемости", - сказал отец Федор Лукьянов. В конце 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, а также повышение благосостояния российских семей – это "приоритетная общенациональная цель".

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин, минфин рф, минфин