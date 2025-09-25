Рютте заявил о продолжении поставок оружия США на Украину за счет союзников

https://1prime.ru/20250925/ryutte-862770056.html

ВАШИНГТОН, 25 сен - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вооружения США будут поступать на Украину непрерывно, при этом расходы на них будут покрываться союзниками Вашингтона. "Вы увидите постоянный поток американского оружия на Украину, оплаченный их союзниками", - сказал он в четверг в интервью телеканалу Fox News. При этом, отвечая на вопрос о возможных изменениях в позиции американского лидера Дональда Трампа относительно ситуации на поле боя на Украине, генсек добавил, что "не уверен, что президент изменил свое мнение". Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.

