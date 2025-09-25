https://1prime.ru/20250925/ryutte-862771569.html
Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с дронами
2025-09-25T16:44+0300
политика
россия
марк рютте
нато
ООН, 25 сен – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте не ответил на вопрос о том, есть ли доказательства причастности России к инцидентам с дронами над странами НАТО. "Я бы не хотел комментировать", - заявил Рютте российским журналистам на соответствующий вопрос.
