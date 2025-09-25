https://1prime.ru/20250925/rzhd-862754192.html

Правление РЖД утвердило скидки на перевозки нефтепродуктов в 2026 году

2025-09-25T09:23+0300

экономика

бизнес

ржд

нефтепродукты

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правление РЖД утвердило скидки к тарифу на перевозки нефтепродуктов в 2026 году вплоть до 50%, сообщила компания. "Правление РЖД утвердило скидки на перевозки нефтепродуктов в 2026 году… Для обеспечения сбалансированности тарифной нагрузки на грузоотправителей и привлечения дополнительных объемов перевозок компанией принято решение снизить ставки в рамках "тарифного коридора": до 50% на внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в вагонах-цистернах отправлением с 250 станций российских железных дорог", - говорится в сообщении РЖД.Также будут введены скидки 5% на порожний пробег цистерн, следующих из-под перевозок нефтепродуктов, 42,1% – на порожний пробег цистерн, следующих из-под перевозок газового конденсата со станции Лужская (Ленинградская область) на станцию Лимбей (Ямало-Ненецкий автономный округ)."Понижающие коэффициенты к тарифам будут действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года", - уточняется в сообщении.РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Ее верхняя граница составляет 50%.

бизнес, ржд, нефтепродукты