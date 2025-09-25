Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правление РЖД утвердило скидки на перевозки нефтепродуктов в 2026 году - 25.09.2025
Правление РЖД утвердило скидки на перевозки нефтепродуктов в 2026 году
Правление РЖД утвердило скидки на перевозки нефтепродуктов в 2026 году - 25.09.2025, ПРАЙМ
Правление РЖД утвердило скидки на перевозки нефтепродуктов в 2026 году
Правление РЖД утвердило скидки к тарифу на перевозки нефтепродуктов в 2026 году вплоть до 50%, сообщила компания. | 25.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правление РЖД утвердило скидки к тарифу на перевозки нефтепродуктов в 2026 году вплоть до 50%, сообщила компания. "Правление РЖД утвердило скидки на перевозки нефтепродуктов в 2026 году… Для обеспечения сбалансированности тарифной нагрузки на грузоотправителей и привлечения дополнительных объемов перевозок компанией принято решение снизить ставки в рамках "тарифного коридора": до 50% на внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в вагонах-цистернах отправлением с 250 станций российских железных дорог", - говорится в сообщении РЖД.Также будут введены скидки 5% на порожний пробег цистерн, следующих из-под перевозок нефтепродуктов, 42,1% – на порожний пробег цистерн, следующих из-под перевозок газового конденсата со станции Лужская (Ленинградская область) на станцию Лимбей (Ямало-Ненецкий автономный округ)."Понижающие коэффициенты к тарифам будут действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года", - уточняется в сообщении.РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Ее верхняя граница составляет 50%.
бизнес, ржд, нефтепродукты
Экономика, Бизнес, РЖД, нефтепродукты
09:23 25.09.2025 (обновлено: 09:29 25.09.2025)
 
Правление РЖД утвердило скидки на перевозки нефтепродуктов в 2026 году

Правление РЖД утвердило скидки на перевозки нефтепродуктов в 2026 году вплоть до 50%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Логотип РЖД. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Правление РЖД утвердило скидки к тарифу на перевозки нефтепродуктов в 2026 году вплоть до 50%, сообщила компания.
"Правление РЖД утвердило скидки на перевозки нефтепродуктов в 2026 году… Для обеспечения сбалансированности тарифной нагрузки на грузоотправителей и привлечения дополнительных объемов перевозок компанией принято решение снизить ставки в рамках "тарифного коридора": до 50% на внутрироссийские и экспортные перевозки нефтепродуктов в вагонах-цистернах отправлением с 250 станций российских железных дорог", - говорится в сообщении РЖД.
Также будут введены скидки 5% на порожний пробег цистерн, следующих из-под перевозок нефтепродуктов, 42,1% – на порожний пробег цистерн, следующих из-под перевозок газового конденсата со станции Лужская (Ленинградская область) на станцию Лимбей (Ямало-Ненецкий автономный округ).
"Понижающие коэффициенты к тарифам будут действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года", - уточняется в сообщении.
РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Ее верхняя граница составляет 50%.
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
РЖД продолжат устанавливать капсулы для сна на российских вокзалах
Вчера, 17:59
 
