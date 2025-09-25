Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Сахалине назвали сроки запуска нефтегазового проекта "Сахалин-3"
На Сахалине назвали сроки запуска нефтегазового проекта "Сахалин-3"
энергетика
газ
россия
сахалин
газпром
дальний восток
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – ПРАЙМ. Запуск нефтегазового проекта "Сахалин-3" запланирован на 2028 год, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на пленарном заседании Дальневосточного энергетического форума "Энергия Сахалина". "Перспективы отрасли мы связываем с реализацией проекта "Сахалин-3". Его запуск запланирован на 2028 год", - сказал глава региона. По словам Лимаренко, газ этого проекта предполагается экспортировать в Китай, а также использовать для нужд Дальнего Востока. Кроме того, "Газпром" намерен направить часть газового конденсата проекта "Сахалин-3" на глубокую переработку. "Актуальность темы глубокой переработки была озвучена президентом Российской Федерации на прошедшем Восточном экономическом форуме", - напомнил губернатор. Перспективный нефтегазовый проект на прибрежном шельфе Сахалина включает четыре блока месторождений: Киринский, Венинский, Аяшский и Восточно-Одоптинский. Прогнозные извлекаемые ресурсы превышают 700 миллионов нефти и 1,3 триллиона кубометров природного газа.
газ, россия, сахалин, газпром, дальний восток
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Сахалин, Газпром, Дальний Восток
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗавод по производству СПГ
Завод по производству СПГ. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – ПРАЙМ. Запуск нефтегазового проекта "Сахалин-3" запланирован на 2028 год, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на пленарном заседании Дальневосточного энергетического форума "Энергия Сахалина".
"Перспективы отрасли мы связываем с реализацией проекта "Сахалин-3". Его запуск запланирован на 2028 год", - сказал глава региона.
По словам Лимаренко, газ этого проекта предполагается экспортировать в Китай, а также использовать для нужд Дальнего Востока. Кроме того, "Газпром" намерен направить часть газового конденсата проекта "Сахалин-3" на глубокую переработку.
"Актуальность темы глубокой переработки была озвучена президентом Российской Федерации на прошедшем Восточном экономическом форуме", - напомнил губернатор.
Перспективный нефтегазовый проект на прибрежном шельфе Сахалина включает четыре блока месторождений: Киринский, Венинский, Аяшский и Восточно-Одоптинский. Прогнозные извлекаемые ресурсы превышают 700 миллионов нефти и 1,3 триллиона кубометров природного газа.
На Сахалине назвали срок завершения проектирования второй очереди ГРЭС-2
