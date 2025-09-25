https://1prime.ru/20250925/sakhalin-862752698.html
На Сахалине назвали сроки запуска нефтегазового проекта "Сахалин-3"
На Сахалине назвали сроки запуска нефтегазового проекта "Сахалин-3" - 25.09.2025, ПРАЙМ
На Сахалине назвали сроки запуска нефтегазового проекта "Сахалин-3"
Запуск нефтегазового проекта "Сахалин-3" запланирован на 2028 год, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на пленарном заседании... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T08:20+0300
2025-09-25T08:20+0300
2025-09-25T08:20+0300
энергетика
газ
россия
сахалин
газпром
дальний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/83338/44/833384493_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6012c767f6dc3c7d3d03bc6700e96ebd.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – ПРАЙМ. Запуск нефтегазового проекта "Сахалин-3" запланирован на 2028 год, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на пленарном заседании Дальневосточного энергетического форума "Энергия Сахалина". "Перспективы отрасли мы связываем с реализацией проекта "Сахалин-3". Его запуск запланирован на 2028 год", - сказал глава региона. По словам Лимаренко, газ этого проекта предполагается экспортировать в Китай, а также использовать для нужд Дальнего Востока. Кроме того, "Газпром" намерен направить часть газового конденсата проекта "Сахалин-3" на глубокую переработку. "Актуальность темы глубокой переработки была озвучена президентом Российской Федерации на прошедшем Восточном экономическом форуме", - напомнил губернатор. Перспективный нефтегазовый проект на прибрежном шельфе Сахалина включает четыре блока месторождений: Киринский, Венинский, Аяшский и Восточно-Одоптинский. Прогнозные извлекаемые ресурсы превышают 700 миллионов нефти и 1,3 триллиона кубометров природного газа.
https://1prime.ru/20250925/gres-862752531.html
сахалин
дальний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83338/44/833384493_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1eaeabaea705adb1a3cae62fc371fc7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, сахалин, газпром, дальний восток
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Сахалин, Газпром, Дальний Восток
На Сахалине назвали сроки запуска нефтегазового проекта "Сахалин-3"
Лимаренко: запуск нефтегазового проекта "Сахалин-3" запланирован на 2028 год
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – ПРАЙМ. Запуск нефтегазового проекта "Сахалин-3" запланирован на 2028 год, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на пленарном заседании Дальневосточного энергетического форума "Энергия Сахалина".
"Перспективы отрасли мы связываем с реализацией проекта "Сахалин-3". Его запуск запланирован на 2028 год", - сказал глава региона.
По словам Лимаренко, газ этого проекта предполагается экспортировать в Китай, а также использовать для нужд Дальнего Востока. Кроме того, "Газпром" намерен направить часть газового конденсата проекта "Сахалин-3" на глубокую переработку.
"Актуальность темы глубокой переработки была озвучена президентом Российской Федерации на прошедшем Восточном экономическом форуме", - напомнил губернатор.
Перспективный нефтегазовый проект на прибрежном шельфе Сахалина включает четыре блока месторождений: Киринский, Венинский, Аяшский и Восточно-Одоптинский. Прогнозные извлекаемые ресурсы превышают 700 миллионов нефти и 1,3 триллиона кубометров природного газа.
На Сахалине назвали срок завершения проектирования второй очереди ГРЭС-2