СМИ узнали, компании каких стран могут затронуть санкции против России - 25.09.2025
https://1prime.ru/20250925/sanktsii-862771977.html
СМИ узнали, компании каких стран могут затронуть санкции против России
СМИ узнали, компании каких стран могут затронуть санкции против России - 25.09.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, компании каких стран могут затронуть санкции против России
Еврокомиссия предложила ввести ограничения против компаний из ОАЭ, Киргизии, Таджикистана и Китая в рамках нового пакета санкций против РФ, сообщает газета... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T16:48+0300
2025-09-25T16:48+0300
экономика
россия
ес
запад
владимир путин
мировая экономика
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9870083dd45cc320f6f8cdc7de4a9d80.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила ввести ограничения против компаний из ОАЭ, Киргизии, Таджикистана и Китая в рамках нового пакета санкций против РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на проект документа. "Указаны компании из ОАЭ, Киргизии и Таджикистана, число китайских компаний ограниченно, однако возможны дополнения", - говорится в публикации. Отмечается, что послы стран ЕС в пятницу обсудят новый пакет санкций, переговоры по нему займут дни или даже недели. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. -0-
16:48 25.09.2025
 
СМИ узнали, компании каких стран могут затронуть санкции против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила ввести ограничения против компаний из ОАЭ, Киргизии, Таджикистана и Китая в рамках нового пакета санкций против РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на проект документа.
"Указаны компании из ОАЭ, Киргизии и Таджикистана, число китайских компаний ограниченно, однако возможны дополнения", - говорится в публикации.
Отмечается, что послы стран ЕС в пятницу обсудят новый пакет санкций, переговоры по нему займут дни или даже недели.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. -0-
Экономика РОССИЯ ЕС ЗАПАД Владимир Путин Мировая экономика санкции против РФ
 
 
