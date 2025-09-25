https://1prime.ru/20250925/sanktsii-862781910.html
СМИ: новые санкции ЕС против России затронут стейблкоин
СМИ: новые санкции ЕС против России затронут стейблкоин - 25.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: новые санкции ЕС против России затронут стейблкоин
Еврокомиссия предлагает ввести ограничения в отношении регулируемого за пределами России стейблкоина в рамках новых санкций против РФ, сообщает газета Politico... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T20:20+0300
2025-09-25T20:20+0300
2025-09-25T20:20+0300
финансы
россия
рф
запад
москва
владимир путин
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает ввести ограничения в отношении регулируемого за пределами России стейблкоина в рамках новых санкций против РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на проект документа. По данным издания, в частности, под санкции могут попасть девять зарубежных банков, два нефтетрейдера, ряд особых экономических зон и международная криптовалютная биржа. "Даже стейблкоин, регулируемый за пределами России (может подпасть под санкции - ред.)", - говорится в сообщении газеты. О каком именно стейблкоине идет речь, не уточняется. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250925/lavrov-862780957.html
рф
запад
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, запад, москва, владимир путин, politico
Финансы, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, Politico
СМИ: новые санкции ЕС против России затронут стейблкоин
Politico: ЕК хочет ввести санкции против стейблкоина, регулируемого за пределами России
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает ввести ограничения в отношении регулируемого за пределами России стейблкоина в рамках новых санкций против РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на проект документа.
По данным издания, в частности, под санкции могут попасть девять зарубежных банков, два нефтетрейдера, ряд особых экономических зон и международная криптовалютная биржа.
"Даже стейблкоин, регулируемый за пределами России (может подпасть под санкции - ред.)", - говорится в сообщении газеты.
О каком именно стейблкоине идет речь, не уточняется.
В РФ
не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад
начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Лавров назвал односторонние санкции угрозой для мировой экономики