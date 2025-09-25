https://1prime.ru/20250925/sanktsii-862781910.html

СМИ: новые санкции ЕС против России затронут стейблкоин

СМИ: новые санкции ЕС против России затронут стейблкоин

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает ввести ограничения в отношении регулируемого за пределами России стейблкоина в рамках новых санкций против РФ, сообщает газета Politico со ссылкой на проект документа. По данным издания, в частности, под санкции могут попасть девять зарубежных банков, два нефтетрейдера, ряд особых экономических зон и международная криптовалютная биржа. "Даже стейблкоин, регулируемый за пределами России (может подпасть под санкции - ред.)", - говорится в сообщении газеты. О каком именно стейблкоине идет речь, не уточняется. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

