Суд признал экс-президента Франции Саркози виновным в преступном сговоре - 25.09.2025, ПРАЙМ
Суд признал экс-президента Франции Саркози виновным в преступном сговоре
2025-09-25T11:58+0300
2025-09-25T12:18+0300
ПАРИЖ, 25 сен - ПРАЙМ. Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре в рамках дела о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года, сообщил в четверг телеканал BFMTV."Суд признал Саркози виновным в преступном сговоре", - говорится в материале.В то же время экс-президент был оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции, передаёт BFMTV.Суд также признал виновными ещё несколько фигурантов этого дела, в том числе главу администрации Саркози Клода Геана, бизнесмена Александра Джури, и политика Бриса Ортефе, сообщает телеканал. Последний в разные периоды при Саркози возглавлял министерство труда и МВД.Отмечается, что ещё трое обвиняемых были оправданы, среди них депутат Эрик Верт.Саркози обвиняли в незаконном финансировании избирательной кампании, пассивной коррупции, присвоении государственных средств и преступном сговоре. Обвинение по данному делу запросило для экс-президента семь лет тюремного заключения и штраф в 300 тысяч евро.Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
2025
Новости
ПРАЙМ
11:58 25.09.2025 (обновлено: 12:18 25.09.2025)
 
Суд признал экс-президента Франции Саркози виновным в преступном сговоре

Суд Парижа признал бывшего президента Франции Саркози виновным в преступном сговоре

ПАРИЖ, 25 сен - ПРАЙМ. Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре в рамках дела о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года, сообщил в четверг телеканал BFMTV.
"Суд признал Саркози виновным в преступном сговоре", - говорится в материале.
В то же время экс-президент был оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции, передаёт BFMTV.
Суд также признал виновными ещё несколько фигурантов этого дела, в том числе главу администрации Саркози Клода Геана, бизнесмена Александра Джури, и политика Бриса Ортефе, сообщает телеканал. Последний в разные периоды при Саркози возглавлял министерство труда и МВД.
Отмечается, что ещё трое обвиняемых были оправданы, среди них депутат Эрик Верт.
Саркози обвиняли в незаконном финансировании избирательной кампании, пассивной коррупции, присвоении государственных средств и преступном сговоре. Обвинение по данному делу запросило для экс-президента семь лет тюремного заключения и штраф в 300 тысяч евро.
Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
