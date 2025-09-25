https://1prime.ru/20250925/sarkozi-862766432.html
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к пяти годам тюрьмы
2025-09-25T14:24+0300
2025-09-25T14:24+0300
2025-09-25T14:39+0300
ПАРИЖ, 25 сен - ПРАЙМ. Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года, сообщил в четверг телеканал BFMTV.Ранее суд признал экс-президента виновным в участии в преступном сговоре, но оправдал по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции."Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы", - говорится в сообщении.Это максимальный тюремный срок для участия в преступном сговоре, сообщает BFMTV. Экс-президент также должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч евро, передает телеканал.В течение месяца Саркози вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу, уточняет агентство Франс Пресс. При этом подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение, отмечается в материале.Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
ПАРИЖ, 25 сен - ПРАЙМ. Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года, сообщил в четверг телеканал BFMTV.
Ранее суд признал экс-президента виновным в участии в преступном сговоре, но оправдал по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции.
"Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы", - говорится в сообщении.
Это максимальный тюремный срок для участия в преступном сговоре, сообщает BFMTV. Экс-президент также должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч евро, передает телеканал.
В течение месяца Саркози вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу, уточняет агентство Франс Пресс. При этом подача апелляции на приговор не отсрочит его исполнение, отмечается в материале.
Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
