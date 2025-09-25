Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-президент Франции Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда - 25.09.2025
Экс-президент Франции Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда
Экс-президент Франции Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда - 25.09.2025, ПРАЙМ
Экс-президент Франции Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда
Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском... | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T15:14+0300
2025-09-25T15:14+0300
николя саркози
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/83281/86/832818619_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_a83a03c63d3628243e96c17d1e139c32.jpg
ПАРИЖ, 25 сен - ПРАЙМ. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. "Если они хотят, ...чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой. Я не виновен... Естественно, я подам апелляцию" - заявил политик журналистам после вынесения приговора.
франция
2025
николя саркози, франция
Николя Саркози, ФРАНЦИЯ
15:14 25.09.2025
 
Экс-президент Франции Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда

Бывший президент Франции Саркози заявил о планах подать апелляцию на решение суда

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк" Николя Саркози
 Николя Саркози - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
" Николя Саркози. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
ПАРИЖ, 25 сен - ПРАЙМ. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
"Если они хотят, ...чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой. Я не виновен... Естественно, я подам апелляцию" - заявил политик журналистам после вынесения приговора.
Филипп Киркоров - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Компания через суд требует от Киркорова погасить долги по кредиту
Вчера, 21:37
 
Николя СаркозиФРАНЦИЯ
 
 
