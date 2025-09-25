https://1prime.ru/20250925/sarkozi-862768086.html
Экс-президент Франции Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда
25.09.2025
Экс-президент Франции Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда
Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
ПАРИЖ, 25 сен - ПРАЙМ. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. "Если они хотят, ...чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой. Я не виновен... Естественно, я подам апелляцию" - заявил политик журналистам после вынесения приговора.
Экс-президент Франции Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда
Бывший президент Франции Саркози заявил о планах подать апелляцию на решение суда
ПАРИЖ, 25 сен - ПРАЙМ. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
"Если они хотят, ...чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой. Я не виновен... Естественно, я подам апелляцию" - заявил политик журналистам после вынесения приговора.
