Экс-президент Франции Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда

ПАРИЖ, 25 сен - ПРАЙМ. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что подаст апелляцию на решение суда, приговорившего его к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. "Если они хотят, ...чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой. Я не виновен... Естественно, я подам апелляцию" - заявил политик журналистам после вынесения приговора.

