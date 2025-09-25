https://1prime.ru/20250925/sberbank-862753605.html

Сбербанк впервые возглавил рейтинг самых прибыльных российских компаний

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Журнал Forbes составил новый ежегодный рейтинг 100 крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли, первую строчку в нем впервые занял Сбербанк, по итогам 2024 года увеличивший чистую прибыль до 1,58 триллиона рублей, сообщается на сайте издания. "Сбербанк впервые возглавил рейтинг самых прибыльных компаний России... В этом году новый лидер. Первым номером рейтинга впервые стал Сбербанк. Крупнейший российский банк увеличил чистую прибыль почти на 5%, до 1,58 триллиона рублей по итогам 2024 года", - говорится в сообщении. У "Роснефти", занявшей второе место в рейтинге, прибыль в прошлом году, по данным издания, уменьшилась на 12%, до 1,34 триллиона рублей. "Компания объяснила снижение влиянием ряда неденежных факторов, из них основной - повышение с 2025 года ставки налога на прибыль до 25%, что привело к переоценке суммы отложенного налога и, как следствие, к уменьшению прибыли на 0,24 триллиона рублей", - говорится в материалах. Третье место - у "Газпрома" с чистой прибылью 1,32 триллиона рублей. "После рекордного убытка по итогам 2023 года компания получила прибыль из-за опережающего роста выручки в сравнении с расходами, а также снижения отрицательных курсовых разниц по валютным займам", - отметили в Forbes. В первой десятке также расположились "Сургутнефтегаз" (чистая прибыль по итогам 2024 года 923,3 миллиарда рублей), "Лукойл" (851,5 миллиарда), ВТБ (551,4 миллиарда), "Новатэк" (500,2 миллиарда), "Атомэнергопром" (351,4 миллиарда), "Татнефть" (308,9 миллиарда) и "Полюс" (305,5 миллиарда рублей). Также в список попали 26 новых компаний, включая Wildberries и "Вкусно и точка". Маркетплейс Wildberries стал крупнейшим новичком рейтинга, по версии издания. Согласно расчетам Forbes, суммарная чистая прибыль операционных компаний, работающих под этим брендом, выросла за 2024 год более чем в 4 раза, почти до 98 миллиардов рублей. Отмечается, что суммарная прибыль 100 участников рейтинга снизилась в прошлом году на 0,5%, до 13,172 триллиона рублей, из-за высокого значения ключевой ставки Банка России и роста расходов компаний на обслуживание долга.

