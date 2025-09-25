Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена серебра обновила максимум 2011 года - 25.09.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена серебра обновила максимум 2011 года
2025-09-25T11:33+0300
2025-09-25T11:33+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена серебра растет в четверг на 2%, в ходе торгов показатель впервые за более чем 14 лет превысил отметку в 45 долларов за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 11.25 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 45,12 доллара за унцию. Показатель находится выше отметки в 45 долларов впервые с 3 мая 2011 года. Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожает на 22,5 доллара, или на 0,6%, - до 3 790,6 доллара за тройскую унцию.
серебро, рынок
Экономика, серебро, Рынок
11:33 25.09.2025
 
© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена серебра растет в четверг на 2%, в ходе торгов показатель впервые за более чем 14 лет превысил отметку в 45 долларов за унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.25 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 45,12 доллара за унцию. Показатель находится выше отметки в 45 долларов впервые с 3 мая 2011 года.
Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожает на 22,5 доллара, или на 0,6%, - до 3 790,6 доллара за тройскую унцию.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Золото дешевеет в четверг утром
08:42
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
