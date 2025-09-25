Биржевая цена серебра обновила максимум 2011 года

https://1prime.ru/20250925/serebro-862758442.html
2025-09-25T11:33+0300
экономика
серебро
рынок
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена серебра растет в четверг на 2%, в ходе торгов показатель впервые за более чем 14 лет превысил отметку в 45 долларов за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 11.25 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 45,12 доллара за унцию. Показатель находится выше отметки в 45 долларов впервые с 3 мая 2011 года. Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожает на 22,5 доллара, или на 0,6%, - до 3 790,6 доллара за тройскую унцию.
