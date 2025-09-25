https://1prime.ru/20250925/serebro-862758442.html

Биржевая цена серебра обновила максимум 2011 года

Биржевая цена серебра обновила максимум 2011 года - 25.09.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена серебра обновила максимум 2011 года

Биржевая цена серебра растет в четверг на 2%, в ходе торгов показатель впервые за более чем 14 лет превысил отметку в 45 долларов за унцию, следует из данных... | 25.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-25T11:33+0300

2025-09-25T11:33+0300

2025-09-25T11:33+0300

экономика

серебро

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/84/842088472_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_94aed593ec9b7920d36f19c0abec7f25.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Биржевая цена серебра растет в четверг на 2%, в ходе торгов показатель впервые за более чем 14 лет превысил отметку в 45 долларов за унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 11.25 мск цена декабрьского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 45,12 доллара за унцию. Показатель находится выше отметки в 45 долларов впервые с 3 мая 2011 года. Декабрьский фьючерс на золото в то же время дорожает на 22,5 доллара, или на 0,6%, - до 3 790,6 доллара за тройскую унцию.

https://1prime.ru/20250925/zoloto-862752910.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

серебро, рынок