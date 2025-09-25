https://1prime.ru/20250925/slovakija-862748728.html
Словакия призвала к скорейшему миру на Украине
ООН, 25 сен - ПРАЙМ. Словакия призывает к скорейшему миру на Украине и готова внести свой вклад в его поддержание, заявил президент республики Петер Пеллегрини.
"Моя страна призывает к скорейшему миру, призываем к приверженности конкретным шагам в соответствии с результатами саммита на Аляске. Мы по-прежнему готовы вносить в это дело свой вклад, поддерживать гарантии будущего мира, которые бы выдержали испытание временем", - заявил Пеллегрини, выступая на Генеральной ассамблее ООН в среду.
Он отметил, что "мир является определяющей миссией ООН", реализацию которой организация взяла на себя 80 лет назад, но "сегодня мир еще более жесток".
"В прошлом году зарегистрированы десятки вооруженных конфликтов, и сегодня мир становится более опасным, чем прежде. Ни в чем не повинные люди, старики, дети, женщины страдают из-за войны. И это не является какой-то аномалией, это структурный сдвиг. Таковы реалии, дамы и господа. Совет безопасности, на который мы возложили величайшие полномочия и особую ответственность за поддержание мира, не может даже делать вид, что ему удается это выполнять", - заключил Пеллегрини.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
