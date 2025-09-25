https://1prime.ru/20250925/sochi-862757605.html
В Сочи все закрытые пляжи вернулись к обычному режиму работы
2025-09-25T11:19+0300
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Все пляжи в Сочи, доступ на которые был закрыт накануне из-за угрозы атак БПЛА, вернулись к обычному режиму работы, жителям и туристам в настоящий момент ничего не угрожает, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Доступ к пляжам в Сочи в среду ограничивали на фоне атак БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК). Как уточнял оперштаб региона, такое решение приняли в целях безопасности."Все 180 пляжей в Сочи работают в обычном режиме. Все мониторинговые мероприятия после вчерашних угроз, связанных с атаками БЭК на территорию края завершены. Жителям и туристам в настоящий момент ничто не угрожает. На территории города находится 175 тысяч отдыхающих", - написал Прошунин в Telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация на курорте находится под постоянным контролем городского оперативного штаба.
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Все пляжи в Сочи, доступ на которые был закрыт накануне из-за угрозы атак БПЛА, вернулись к обычному режиму работы, жителям и туристам в настоящий момент ничего не угрожает, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Доступ к пляжам в Сочи в среду ограничивали на фоне атак БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК). Как уточнял оперштаб региона, такое решение приняли в целях безопасности.
"Все 180 пляжей в Сочи работают в обычном режиме. Все мониторинговые мероприятия после вчерашних угроз, связанных с атаками БЭК на территорию края завершены. Жителям и туристам в настоящий момент ничто не угрожает. На территории города находится 175 тысяч отдыхающих", - написал Прошунин в Telegram-канале
Он подчеркнул, что ситуация на курорте находится под постоянным контролем городского оперативного штаба.
