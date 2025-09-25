Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сочи все закрытые пляжи вернулись к обычному режиму работы - 25.09.2025, ПРАЙМ
В Сочи все закрытые пляжи вернулись к обычному режиму работы
В Сочи все закрытые пляжи вернулись к обычному режиму работы - 25.09.2025, ПРАЙМ
В Сочи все закрытые пляжи вернулись к обычному режиму работы
Все пляжи в Сочи, доступ на которые был закрыт накануне из-за угрозы атак БПЛА, вернулись к обычному режиму работы, жителям и туристам в настоящий момент ничего | 25.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-25T11:19+0300
2025-09-25T11:19+0300
сочи
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83959/81/839598129_0:106:3265:1942_1920x0_80_0_0_7c9c5681ff0744f21fcd119e48f71252.jpg
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Все пляжи в Сочи, доступ на которые был закрыт накануне из-за угрозы атак БПЛА, вернулись к обычному режиму работы, жителям и туристам в настоящий момент ничего не угрожает, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Доступ к пляжам в Сочи в среду ограничивали на фоне атак БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК). Как уточнял оперштаб региона, такое решение приняли в целях безопасности."Все 180 пляжей в Сочи работают в обычном режиме. Все мониторинговые мероприятия после вчерашних угроз, связанных с атаками БЭК на территорию края завершены. Жителям и туристам в настоящий момент ничто не угрожает. На территории города находится 175 тысяч отдыхающих", - написал Прошунин в Telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация на курорте находится под постоянным контролем городского оперативного штаба.
сочи
Новости
ru-RU
сочи, общество
СОЧИ, Общество
11:19 25.09.2025
 
В Сочи все закрытые пляжи вернулись к обычному режиму работы

Прошунин: сочинские пляжи, закрытые из-за угрозы атак БПЛА, работают в обычном режиме

© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Зимние пляжи открылись в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Все пляжи в Сочи, доступ на которые был закрыт накануне из-за угрозы атак БПЛА, вернулись к обычному режиму работы, жителям и туристам в настоящий момент ничего не угрожает, сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Доступ к пляжам в Сочи в среду ограничивали на фоне атак БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК). Как уточнял оперштаб региона, такое решение приняли в целях безопасности.
"Все 180 пляжей в Сочи работают в обычном режиме. Все мониторинговые мероприятия после вчерашних угроз, связанных с атаками БЭК на территорию края завершены. Жителям и туристам в настоящий момент ничто не угрожает. На территории города находится 175 тысяч отдыхающих", - написал Прошунин в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ситуация на курорте находится под постоянным контролем городского оперативного штаба.
Сотрудник МЧС. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
На Кубани в результате падения обломков БПЛА загорелось предприятие
08:46
 
СОЧИОбщество
 
 
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала